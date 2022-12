Žádná změna. ČNB ponechala úrokovou sazbu na sedmi procentech

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Bankovní rada také rozhodla, že bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Sedmiprocentní sazba platí od 22. června, je nejvyšší od roku 1999. Pro ponechání základní úrokové sazby na sedmi procentech hlasovalo pět ze sedmi členů bankovní rady. Na příštím jednání v únoru 2023 se rozhodne o tom, zda centrální banka sazby zvýší, nebo je nechá na současné úrovni, naznačil guvernér ČNB Aleš Michl.

ČNB ponechala ve středu také lombardní sazbu na osmi procentech. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zůstala na šesti procentech.

Sazby zůstanou zvýšené

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Analytici zachování sedmiprocentní sazby očekávali. Například Jaromír Gec z Komerční banky předpokládá, že na stejné úrovni zůstane základní sazba až do srpna příštího roku, kdy se začne postupně snižovat. Guvernér ČNB Aleš Michl na předchozích jednáních bankovní rady upozorňoval, že sazby zůstanou zvýšené delší dobu, dokud se nepodaří plně dostat pod kontrolu inflaci. V listopadu bylo tempo růstu cen 16,2 procenta.

Koruna nereagovala

Rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) ponechat základní úrokovou sazbu na sedmi procentech je podle expertů očekávané. V příštím roce předpokládají spíš její stabilitu, případně mírné zvýšení. Koruna na rozhodnutí nereagovala.

Většina členů bankovní rady sdílí názor, že úrokové sazby s dvoutýdenní repo sazbou na úrovní sedmi procent již dostatečně tlumí poptávku a inflační tlaky v české ekonomice, uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Další zvyšování úrokových sazeb již nepředpokládá, zároveň ale nečeká ani rychlý obrat do opačného směru. „ČNB podrží své úroky beze změny i po celé první pololetí nového roku, ve druhé polovině 2023 by ale mohla zahájit proces jejich snižování,” odhadl.

„Mohlo by se zdát, že sazby v Česku už jsou na svém vrcholu. Stále však existuje reálná šance, že ČNB bude muset své sazby na některém z příštích zasedání zvýšit,” dodal obchodní ředitel společnosti Ebury Tomáš Kudla.

Koruna v reakci na rozhodnutí ČNB téměř vůbec nereagovala, upozornil analytik XTB Štěpán Hájek. Dnešní obchodní seance je tedy nadále ve znamení korekce zisků koruny posledních týdnů. K euru koruna oslabuje o 0,11 procenta na 21,21 za euro. Proti dolaru se jí podařilo zpevnit o 0,08 procenta na aktuálních 22,76.