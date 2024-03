Věřitelé zkrachovalé Sberbank se dočkali. Komerční banka začíná vyplácet pohledávky

Komerční banka začíná vyplácet pohledávky věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ prostřednictvím svých poboček a on-line. Výplata potrvá do 15. dubna 2024. Ve všech případech bude výplata bezhotovostní, peníze budou zaslány na bankovní účet vedený v Česku, a to výhradně v korunách. Věřitelé, jichž je přes 15 000, by měli dostat zhruba 57 miliard korun.

Reklama

On-line zadání čísla účtu pro výplatu peněz je k dispozici ode dneška od 09:00 na webových stránkách Komerční banky (KB). On-line žádat čísla účtu pro výplatu mohou pouze věřitelé Sberbank, tedy občané ČR s nárokem na celkovou výplatu do maximálně 100 000 korun. Platba bude provedena v korunách a je možné ji zadat pouze na účet vedený v ČR. Pro přihlášení bude možné použít KB Klíč nebo bankovní identitu (BankID).

Fyzické osoby se mohou pro výplatu dostavit na kteroukoli pobočku Komerční banky. Právnické osoby se musí pro výplatu dostavit na firemní centra Komerční banky nebo se mohou napřímo obrátit na svého firemního bankéře.

Odliv vkladů kvůli válce

Pro výplatu pohledávek věřitelů za Sberbank CZ není možné využít korespondenční žádost o výplatu, tedy není možné zaslat žádost poštou na adresu KB nebo do datové schránky.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem předloňského srpna poté, co Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Ruská Sberbank je zpět v sedle. Na dividendách bude štědrá Money Útrapy, s nimiž se ruská Sberbank potýkala v roce 2022 kvůli odvetě Západu za ruskou invazi na Ukrajině, se vypařily jak pára nad hrncem. Loni banka prudce vzrostl zisk. Podělí se o něj s akcionáři. A bude štědrá. ČTK Přečíst článek

O půl procenta dolů. Analytici čekají další snížení základní úrokové sazby ČNB Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) bude ve středu pokračovat ve snižování základní úrokové sazby. Shodují se na tom oslovení analytici. Většina z nich je přesvědčena, že bankovní rada stejně jako v únoru sníží sazbu o půl procentního bodu ze současných 6,25 procenta. Současná inflace by sice podle nich hovořila i pro razantnější pokles sazeb, ČNB ale musí vzít v potaz i oslabení koruny, stejně jako přetrvávající inflační tlaky ve službách. ČTK Přečíst článek