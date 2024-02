Ruská Sberbank je zpět v sedle. Na dividendách bude štědrá

Útrapy, s nimiž se ruská Sberbank potýkala v roce 2022 kvůli odvetě Západu za ruskou invazi na Ukrajině, se vypařily jak pára nad hrncem. Loni banka prudce vzrostl zisk. Podělí se o něj s akcionáři. A bude štědrá.

Největší ruská banka Sberbank v loňském roce zvýšila čistý zisk více než pětinásobně zhruba na 1,5 bilionu rublů (téměř 385 miliard korun). Informovala o tom dnes v tiskové zprávě, výsledky jsou podle mezinárodních účetních standardů. Předloni zisk činil 287,8 miliardy rublů.

Generální ředitel German Gref uvedl, že celkové úvěrové portfolio banky loni vzrostlo o 27 procent na 39,4 bilionu rublů. Vklady soukromých klientů se zvýšily o 4,4 bilionu na 22,9 bilionu rublů.

Čisté úrokové výnosy loni vzrostly o 36,8 procenta na 2,56 bilionu rublů. Růst podpořilo zvýšení úrokových sazeb, k němuž přistoupila ruská centrální banka. Čisté výnosy z poplatků a provizí pak stouply o 8,4 procenta na 763,9 miliardy rublů.

V roce 2022 naopak bance zisk téměř o 80 procent klesl. Příčinou byly rozsáhlé sankce zaměřené na finanční sektor, které Západ zavedl proti Rusku za to, že vyslalo svá vojska na Ukrajinu. Sankce ruským bankám zablokovaly přístup ke globálním platebním systémům a omezily velkou část jejich zahraničních aktivit.

Na dividendách bude banka štědrá

Gref dodal, že Sberbank plánuje vyplatit na dividendách částku odpovídající 50 procentům čistého zisku. O plánu však bude nejprve jednat v dubnu správní rada. To by znamenalo, že na dividendách banka vyplatí kolem 754 miliard rublů, zhruba 33 rublů za akcii. Loni vedení navrhlo vyplatit 565 miliard rublů, respektive 25 rublů na akcii. To odpovídalo 110 procentům zisku.

Sberbank předloni opustila téměř všechny evropské trhy, včetně České republiky. Jako důvod uvedla silný odliv hotovosti a ohrožení zaměstnanců a majetku kvůli ruským akcím na Ukrajině a západním sankcím. Sberbank je jednou z několika bank, které mají zakázaný přístup k mezinárodní platební síti SWIFT, což omezilo její bankovní aktivity v zahraničí.

Česká národní banka (ČNB) zahájila kroky k odnětí licence Sberbank CZ na konci února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace banky kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Na začátku května pak ČNB odebrala bance licenci a pražský městský soud následně poslal Sberbank CZ do likvidace.

