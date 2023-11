V týdnu slevových akcí Black Friday Češi utratili na internetu sedm miliard

Ve výprodejích k černému pátku (Black Friday) Češi minulý týden na internetu utratili podobně jako loni, tedy více než sedm miliard korun. Největší poptávku e-shopy zaznamenaly po elektronice, hračkách, oblečení nebo kosmetice, uvedl to výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Chuť Čechů nakupovat podle něj po posledních třech čtvrtletích roste.

Obrat internetových obchodů v Česku meziročně klesá od začátku letošního roku. V prvním čtvrtletí byl nižší o 13 procent, ve druhém o osm procent a ve třetím čtvrtletí obrat e-shopům klesl proti loňsku o 11 procent, informoval již dříve internetový srovnávač Heureka.cz.

„Pokud se týká kategorií, zde platí podle předpokladů tradiční obliba. Co do obratů je to elektronika včetně mobilních telefonů. Pokud se týká počtu nákupů, tak nejvíce zákazníci objednávali hračky, módu a parfémy plus kosmetiku,“ uvedl k Black Friday Vetyška.

Průměrná reálná sleva ve výprodejích Black Friday se letos pohybuje kolem 20 procent. Loni to bylo 15 až 30 procent, vyplynulo z analýzy Hlídače shopů. Nová pravidla uvádění slev, která platí od začátku roku, podle ní dodržuje většina sledovaných internetových obchodů.

Novela zákona o ochraně spotřebitele obchodníkům ukládá povinnost odvozovat výši slevy od nejnižší ceny, za jakou zboží prodávali 30 dnů před zlevněním. Pokud měli produkt v nabídce méně než 30 dnů, musí uvést nejnižší cenu za toto období. Obchodníci mají také povinnost na výrobku informovat o jeho původní ceně.

Tradice výprodejové akce Black Friday pochází z USA. Oficiálním termínem byl letos pátek 24. listopadu. Část obchodníků ale slevovou akci zahájila již minulé pondělí a ukončila o víkendu či se ji rozhodli nabízet po celý listopad.

