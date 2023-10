V Singapuru jezdí autem pouze skuteční boháči. Jen povolení vlastnit jej stojí miliony

V Singapuru je i střední třída nucena jezdit hromadnou dopravou. Běžný Singapuřan si jednoduše auto dovolit nemůže. Jen za povolení jej vlastnit by musel zaplatit miliony plus pořizovací cenu vozu samozřejmě.

Pořízení automobilu v Singapuru se výrazně prodraží, cena desetiletého povolení pro vlastnění velkého rodinného vozu se nyní vyšplhala na nové rekordní maximum 146.002 singapurských dolarů (zhruba 2,5 milionu korun), píše server BBC. Náklady na pořízení auta v Singapuru jsou tak podle BBC nejvyšší na světě.

Například vůz Toyota Camry Hybrid v Singapuru včetně nákladů na desetileté povolení přijde na zhruba 250 tisíc singapurských dolarů (přes čtyři miliony korun), což je přibližně šestinásobek ve srovnání se Spojenými státy, píše BBC.

Státní regulace proti dopravním zácpám

Systém desetiletých povolení pro vlastnění automobilů a motocyklů zavedl asijský městský ostrovní stát v roce 1990 jako opatření proti dopravním zácpám. Povolení, jejichž cena se liší podle typu motorového vozidla, se prodávají v aukcích, které se konají jednou za dva týdny. Počet nabízených povolení stanovuje vláda.

Ačkoli je Singapur relativně malý, patří mezi země s největším počtem milionářů na světě. Běžný obyvatel Singapuru s průměrným platem kolem 70 tisíc singapurských dolarů ročně si však může automobil jen těžko dovolit. Vláda se snaží obyvatel motivovat k používání singapurské veřejné dopravy, která je označována ze jednu z nejlepších na světě, píše BBC.

