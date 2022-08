Tržby ve službách rostly napříč odvětvími, nejvíc ve službách napojených na turistiku

Tržby ve službách v letošním druhém čtvrtletí meziročně stouply o 12,1 procenta, rostly tak pátý kvartál za sebou. Dařilo se většině odvětvím, nejvíce ale službám souvisejícím s turistikou. Mezičtvrtletně byly tržby ve službách po očištění o sezonní vlivy vyšší o 2,4 procenta. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Například tržby cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních činností na jaře podle vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ Tomáše Haráka meziročně stouply o 217,1 procenta. Následovalo je ubytování s růstem tržeb o 146,5 procenta a letecká doprava s nárůstem o 135,6 procenta. „Naopak největší pokles vykázaly činnosti související se zaměstnáním, a to o 13,7 procenta,“ doplnil Harák.

Podle statistiků ale meziroční nárůst tržeb zaznamela všechna hlavní odvětví služeb, přičemž největší růst, o více než polovinu, byl v ubytování, stravování a pohostinství. V administrativních a podpůrných činnostech, kam spadají i cestovní agentury a kanceláře, byly tržby proti loňskému druhému čtvrtletí vyšší o pětinu.

Tržby v odvětví dopravy a skladování proti loňskému jaru narostly o 15,8 procenta. V růstu pokračovaly u letecké dopravy, která se od jara 2020 potýkala s následky proticovidových opatření. Tržby v letecké dopravě podle statistiků začaly růst loni na jaře a v letošním druhém čtvrtletí se meziročně zvýšily o 135,6 procenta. O 76,3 procenta měla vyšší tržby i vodní doprava a o pětinu skladovací služby. Naopak o 6,5 procenta méně utržily poštovní a kurýrní služby.

V profesních, vědeckých a technických činnostech tržby meziročně stouply o zhruba sedm procent. V tomto odvětví největší nárůst tržeb podle statistiků vykázaly služby spojené s vědeckými, technickými, architektonickými a inženýrskými činnostmi, zatímco reklamním agenturám a průzkumu trhu klesly.

V informačních a komunikačních činnostech se tržby meziročně zvýšily o 2,5 procenta. Stejný nárůst byl i v oblasti nemovitostí.