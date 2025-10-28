Pavel: Výročí republiky je připomínkou odvahy a odpovědnosti. Na Vítkově povýšil osm generálů
Česko si v úterý připomnělo 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Politici včetně prezidenta Petra Pavla a končícího premiéra Petra Fialy (ODS) se dopoledne sešli na tradiční vzpomínkové akci u Národního památníku na pražském Vítkově. Pavel pak mimo jiné povýšil do generálských hodností osm mužů. Výročí zmínil rovněž slovenský prezident Peter Pellegrini, podle kterého jsou Slovensko a Česko i po rozdělení společného státu stále na společné cestě.
Pietního aktu na Vítkově se zúčastnili vedle politiků také zástupci armády, církve a hlavního města i váleční veteráni. Položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) je výročí připomínkou toho, že samostatné Československo by nevzniklo, pokud by nemělo podporu demokratických zemí. Fiala považuje 28. říjen za důležitý svátek, který připomíná hodnoty, jako jsou možnost rozhodovat sami o sobě, svoboda či demokracie.
Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová řekla, že Československo vzniklo jako mírumilovná, ale nezlomná země, která byla postavená na základech demokracie, svobody a humanismu. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka je důležité si u příležitosti svátku připomenout ty, kteří stáli u zrodu Československa, ať už působili v exilu nebo v domácím odboji.
Pavel položil dopoledne věnec také k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí, stejně jako zástupci České konference rektorů (ČKR). Předsedkyně ČKR a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková následně řekla, že svátek je pro české vysoké školy příležitostí ukázat, že chtějí být aktivní oporou české společnosti a přispívat k tomu, aby se ČR dařilo.
V den vzniku samostatného Československa prezident rovněž povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče. Dnes povýšil osm mužů. Hodnost generálporučíka získal ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) Petr Bartovský. Generálmajory se stali generální ředitel Vězeňské služby Tomáš Hůlka, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václav Kučera a první zástupce ředitele VZ Přemysl Horáček. Hodnost brigádního generála získali velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva, zástupce ředitele sekce logistiky ministerstva obrany Daniel Synek, ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský a náměstek ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Hrazánek.
Někdejší prezident Václav Klaus na pražském náměstí Republiky řekl, že povinností vítězů voleb je prosadit při skládání vlády změnu, kterou volby přinesly v rozložení politických sil v Česku. Vyjádřil přání, aby poražení přijali svoji porážku a dále se nepokoušeli jitřit napjatou atmosféru v zemi. Vítěze vyzval k tomu, aby se svým úspěchem nakládal pokorně a uvážlivě a lidem nabídl optimistickou budoucnost.
Pellegrini spolu s českým velvyslancem na Slovensku Rudolfem Jindrákem položil věnce k bratislavskému památníku československé státnosti a k soše spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. "Jsme v jednom regionu, jsme součástí jednoho velkého evropského společenství, jsme součástí kolektivního systému naší vzájemné obrany a ochrany. Jednoduše jsme odsouzeni k vzájemné spolupráci," řekl slovenský prezident. Vyjádřil přesvědčení, že po nedávných sněmovních volbách v Česku se zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi.
Československá obec legionářská pořádala na náměstí Pod Emauzy setkání k uctění památky československých legionářů. Podle Vystrčila jejich osudy a činy se vznikem samostatného Československa úzce souvisí. Právě jejich činů, ať už na francouzské či ruské frontě, si totiž podle něj svobodné a demokratické mocnosti vážily, a také proto podpořily vznik Československa. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) pak ve svém projevu označil legionáře za lidi, kteří se rozhodli, že právo, spravedlnost, svoboda a lidská důstojnost jsou tak závažné atributy, že byli ochotni pro ně obětovat svoji svobodu, život či zdraví.
Večer prezident Pavel ve Vladislavském sále ocení státními vyznamenáními 48 lidí, o osm méně než loni. Jména vyznamenaných Hrad předem nezveřejňuje.
Vzpomínkové a pietní akty se konají po celé zemi, například v Lánech, Plzni, Brně, Olomouci, Pardubicích či ve Znojmě. Na téměř devadesáti místech v ČR se uskutečnil sedmý ročník Sokolského běhu republiky.