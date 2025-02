Trump: Cla na auta z dovozu budou kolem 25 procent

Cla, která Spojené státy uvalí na automobily z dovozu, se budou pohybovat kolem 25 procent, oznámil podle agentur americký prezident Donald Trump. Jejich výši zřejmě ohlásí 2. dubna.

„Bude to okolo 25 procent,“ řekl Trump reportérům ve své floridské rezidence Mar-a-Lago.

Trump od 20. ledna, kdy nastoupil do úřadu, oznámil různá cla, která by ohrozila jak rivaly, tak spojence USA. Agentura AFP poznamenává, že k plánovaným clům na automobily mnoho podrobností nezveřejnil. Podobné je to s poplatky za dovoz polovodičů a farmaceutických výrobků. Odborníci upozorňují, že tím, na koho by cla zřejmě nejvíce dopadla, by byli američtí spotřebitelé.

Okolo 50 procent aut prodávaných ve Spojených státech se vyrábí přímo v USA. Mezi vozidly z dovozu asi polovina pochází z Mexika a Kanady, ostatní z dalších předních zemí vyrábějící automobily. Jde o Japonsko, Německo nebo Koreu.

Ekonomové: Americká cla zatím pro Česko ani Evropu problém nejsou. Naopak může začít strádat Amerika Money Nepředvídatelnost, s jakou staronový americký prezident Donald Trump začal úřadovat prostřednictvím prezidentských dekretů, se na evropské ekonomice výrazněji podepisovat nebude. „Cla na ocel a hliník cílí jen na Kanadu a Mexiko, Evropě rozhodně nehrozí zaplavení levnými surovinami,“ uvedl na konferenci Global Investment Summit bývalý guvernér České národní banky a hlavní ekonom Generali CEE Miroslav Singer. „Tato celní politika může hodně ublížit samotné Americe, negativní dopady totiž přijdou dříve a plošněji než případná pozitiva,“ upozornila na konferenci GIS hlavní ekonomka Raifeisenbank Helena Horská. Stanislav Šulc Přečíst článek

Trumpova cla jsou iracionální, Evropu však mohou motivovat k rušení bariér, píší Němci Money S americkým prezidentem Donaldem Trumpem se o obchodu jedná obtížně, protože je jeho ekonomické myšlení v mnoha ohledech iracionální, píše v komentáři německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). To by však podle autora nemělo Evropskou unii odradit, aby v nové situaci viděla příležitost a začala s odbouráváním vlastních celních bariér. ČTK Přečíst článek