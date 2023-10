Realitní trh v Los Angeles stojí. Dům po Marku Wahlbergovi se prodává již rok

Kalifornskému Los Angeles se nevyhnulo ochladnutí trhu nemovitostí. Na vině jsou především vysoké ceny a drahé hypotéky. Nárůst daně z převodu drahých nemovitostí a stávka herců a scénáristů také rozhodně nepomohly.

Reklama

Od dubna se v Los Angeles zvýšila daň z převodu nemovitostí u realit v hodnotě nad pět milionů dolarů, činí 4,56 procenta, u nemovitostí nad deset milionů je to pak 6,06 procent. Při ceně do pěti milionů zůstala daň na 0,56 procentu. Problém je ale také v zásadním nedostatku dostupných nemovitostí. „Většina lidí je uvězněna ve svém domě,“ říká Thomas Hilal z realitky Nourmand & Associates. „V současné době se toho prodává tak málo, že cokoli rozumného, co se dostane na trh, se ve skutečnosti prodává za vysokou cenu. Spousta lidí má fixované hypotéky za 2 procenta a nejsou ochotni tyto domy prodat.“ I přes nedostatek nemovitostí na trhu se najde řada „ležáků“, tedy domů které se prodávají i několik let. Třeba dům s hvězdnou minulostí na soukromé ulici Oak Pass Road na okraji Beverly Hills.

I přes nedostatek nemovitostí na trhu se najde řada „ležáků“, tedy domů které se prodávají i několik let. Třeba dům s hvězdnou minulostí na soukromé ulici Oak Pass Road na okraji Beverly Hills. V domě dříve bydlel herec a podnikatel v řadě oborů – Mark Wahlberg. Ten se původně dostal na trh loni v listopadu za líbivých 28,5 milionu dolarů (přes 660 milionů korun). Cena od té doby klesla o symbolických 1,5 milionu na 27 milionů dolarů. Dům se sedmi ložnicemi a 12 koupelnami Wahlberg vlastnil v letech 2001 až 2013.

Nemovitost o rozloze téměř 1,3 tisíce metrů čtverečních se nachází v uzavřené komunitě a nešetří luxusním vybavením. Zahrnuje posilovnu za 2 miliony dolarů vybavenou boxerským ringem, ve kterém trénoval na svou roli Fighter, či bazén s vodopádem za milion dolarů.

Fitko a pizza

Bílý dům se vyznačuje černými prvky a šedou střechou a je obklopen stromy, takže obyvatelům nabízí dokonalé soukromí. Rozkládá se na pozemku o velikosti téměř sedm tisíc metrů čtverečních, na kterém krom posilovny a bazénu nechybí basketbalové hřiště, dětské hřiště, venkovní jídelní kout s pecí na pizzu, garáž pro tři auta a domácí kino.

Nemovitost o rozloze téměř 1,3 tisíce metrů čtverečních se nachází v uzavřené komunitě a nešetří luxusním vybavením. Zahrnuje posilovnu za 2 miliony dolarů vybavenou boxerským ringem, ve kterém trénoval na svou roli Fighter, či bazén s vodopádem za milion dolarů.

Wahlberg Kalifornii opouští

Hlavní ložnice nabízí spoustu denního světla a přístup na menší terasu. K dispozici je také krb a místnost na posezení. K hlavní ložnici patří rovnou dvě koupelny. Pro ni a pro něj. Ta dámská koupelna je celá bílá, se skleněnou sprchou, samostatně stojící vanou a bílými skříňkami s šedými mramorovými deskami. Nechybí ani vybavení jak z kadeřnického salonu. Pánská šatna je tmavá a nemá vanu. K domu patří také pokoj pro hosty se dvěma ložnicemi a třemi koupelnami. Ani v kuchyni v domě pro hosty nechybí lednice Sub-Zero za 10 tisíc dolarů.

Sám Mark Wahlberg letos v únoru prodal své poslední sídlo v Beverly Hills. Původně za něj žádal 87,5 milionů dolarů, nakonec se ale spokojil s 55 miliony. Wahlberg patří ke zvětšujícím se zástupům milionářů, kteří Kalifornii kvůli vysokým daním dávají sbohem, a stěhuje do Nevady k Las Vegas.