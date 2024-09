EU dá Česku padesát miliard na obnovu po povodních

Státy střední Evropy zasažené povodněmi budou moci využít deset miliard eur (250 miliard korun) z unijního fondu soudržnosti, řekla ve Vratislavi šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Prohlásila, že je nutné postiženým státům umožnit, aby mohly peníze použít co nejrychleji a co nejjednodušeji. Česko při jednání s von der Leyenovou a premiéry středoevropských zemí zastupoval ministerský předseda Petr Fiala.

Premiér na síti X později uvedl, že Česku z evropské pomoci na zvládnutí následků povodní připadnou dvě miliardy eur (50 miliard korun).

Šéfka Komise na tiskové konferenci poznamenala, že peníze z fondu bude unie mobilizovat nezvyklým způsobem. Nebude totiž nutné spolufinancování ze strany členských zemí, jak je běžné, ale pomoc bude plně hrazena ze strany EU.

Fiala, který se jednání účastnil spolu s šéfy vlád Polska, Slovenska a Rakouska, Donaldem Tuskem, Robertem Ficem a Karlem Nehammerem, ocenil spolupráci mezi záchranáři v jednotlivých zemích a také v minulosti přijatá preventivní opatření, díky nimž podle něj škody po povodních nejsou tak velké jako dříve.

„Nyní potřebujeme opravit infrastrukturu a šlo by to těžko z národních rozpočtů, proto jsem rád, že Ursula von der Leyenová přišla s konkrétními řešeními,“ podotkl také.

Záplavy si ve středoevropských zemích a Rumunsku za poslední dny vyžádaly přes 20 životů a způsobily rozsáhlé materiální škody.

Stanjura musí kvůli povodním upravit rozpočet. Deficit se zvýší o 30 miliard Money Ministerstvo financí připraví kvůli povodním novelu letošního státního rozpočtu, deficit se zvýší o 30 miliard korun na 282 miliard korun. O deset miliard korun by se měly zvýšit i výdaje státního rozpočtu na příští rok, jeho schodek by měl být 240 miliard korun. Novelu i příští rozpočet by měla vláda schválit příští týden, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). ČTK Přečíst článek

Kellnerová dá přes 200 milionů na pomoc po povodních Money Skupina PPF a Nadace The Kellner Family Foundation darují přes 200 milionů korun na pomoc regionům postiženým povodněmi v Česku, Polsku a na Slovensku. nst Přečíst článek