Sníte o dovolené na slunné Floridě? Pak se připravte na nepříjemná překvapení

O dovolené na Floridě při současném podzimním počasí sní nejeden Evropan, Čechy nevyjímaje. Jenže realita může být zklamáním. Především kvůli vysokým cenám a neodpovídající úrovni služeb. A vše zatím nasvědčuje tomu, že situace bude pro Evropany jen horší s tím, jak budou Spojené státy ekonomicky Evropě utíkat.

Nedávno jsem se octil na severozápadě Floridě u města Destin, krátce předtím, než se kousek odtud prohnal hurikán Helene. Což o to - zdejší pláže jsou asi nejkrásnější z celé Floridy. Ovšem pokud jde o místní ubytování, přichází nepříjemné překvapení. Ceny v místních hotelech, které jsou na úrovni dvou hvězd, se pohybují mezi 5 až 10 tisíci korunami za noc.

Ani gastronomicky to není vůbec dobré. V hotelu kde jsem byl ubytován byla restaurace jediná a svou úrovní se blížila školní jídelně. Kdyby místní hotely byly levnější, dalo by se lecos prominout. Ale jedná se o plážové resorty. Takto to zkrátka nelze. A aby toho nebylo málo - dvě skládací křesla se slunečníkem na pláži před hotelem vyjdou na tisícovku za den.

Drahota nejen v hotelech

Drahé ovšem nejsou pouze hotely. Hluboko musí turisté i rezidenti sáhnout také při návštěvě restaurací či supermarketů. Obyčejný oběd pro jednoho s jedním chodem a nealko nápojem stěží vyjde na méně než 500 korun. Účet za nepříliš oslnivou večeři překročí tisíc korun a v lepších restauracích je to i tři tisíce za osobu.

A jídlo z obchodu? Jako příklad uvedu náhodný výběr potravin ze sortimentu průměrného floridského supermarketu Publix - okurka za 65 korun, velký jogurt za 150, tucet vajec z klecového chovu za 95 anebo kilo cibule za stovku.

Slabá ekonomika

Proč je pro Evropany cesta do Spojených států finančně tak náročná, a navíc úroveň neodpovídá ani evropským standardům? „Důvodem je masivní ústup evropské ekonomiky ve srovnání s ekonomikou Spojených států,“ argumentoval před časem francouzský deník Le Monde.

Zrychlení ekonomiky Spojených států nastartoval Donald Trump a Joe Biden v něm pokračuje. „Mezi lety 2010 až 2023 dosáhlo kumulativní tempo růstu HDP ve Spojených státech 34 procent ve srovnání s pouhými 21 procenty v Evropské unii,“ říká Patrick Artus, hlavní ekonom společnosti Natixis. Situace navíc nebyla pro Evropu příznivá ani předtím a Spojené státy náskok jen navyšují.

Současný rozdíl v HDP na hlavu ukazuje, že americká ekonomika je o 80 procent na obyvatele větší. To vše znamená, že cenová úroveň je ve Spojených státech podstatně vyšší kvůli vyspělejší ekonomice a Evropané si tam přijdou jako chudáci. Šetřiví evropští turisté tak budou muset raději vyrazit do Asie.