Slováci obcházejí Fica. Začali se sbírkou na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu

Finanční sbírku na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu zahájili na Slovensku občanští aktivisté. Akci pod názvem Když ne vláda, posíláme my zdůvodnili tím, že kabinet slovenského premiéra Roberta Fica se do českého programu zapojit nehodlá.

„S odepřením pomoci válkou zmítanému sousedovi se odmítáme smířit. Pojďme ukázat, že o tom nerozhodují jen oni. Jsme přesvědčeni, že postoj vlády nereprezentuje většinu občanů. Jsme si jisti, že my, obyvatelé a obyvatelky Slovenska, pomoci chceme a dokážeme,“ napsali autoři výzvy, mezi kterými je několik občanských spolků včetně iniciativy Dárek pro Putina. Dodali, že do české iniciativy na nákup munice se zapojily více než dvě desítky zemí.

Za první milník sbírky organizátoři stanovili částku 250 tisíc eur (6,3 milionu korun), celkově by chtěli vysbírat milion eur (přes 25 milionů korun). Do odpoledne více než 2800 dárců věnovalo přes 200 tisíc eur (4,3 milionu korun).

Sbírku podpořili například Michael Kocáb, dále někdejší diplomatka a herečka Magda Vášáryová či účastník Slovenského národního povstání za druhé světové války Otto Šimko.

Nynější slovenská vláda po svém loňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob, komerční dodávky dál podporuje. Kabinet se rozhodl pomáhat Ukrajině již jen například humanitárně či odminovacími systémy slovenské produkce. Na jeden takovýto stroj se dříve na Slovensku složili také lidé a instituce ve sbírce.

Český premiér Petr Fiala v pondělí uvedl, že Česká republika má nasmlouváno 180 tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu a na zajištění dalších 300 tisíc kusů pracuje. Prezident Petr Pavel minulý týden řekl, že Česká republika už identifikovala přes milion kusů munice, které by bylo možné v mimounijních státech pro Ukrajinu zakoupit. Dříve hovořil o počtu 800 tisíc kusů. Britský list Financial Times na konci února napsal, že nákup 800 tisíc kusů munice by měl stát 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard korun); český vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný dříve tento týden ale řekl, že nákup vyjde na asi dvojnásobek této částky.