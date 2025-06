Slepá ulička. Zvýšení daně z lihovin v Česku nefunguje, roste černý trh a stát přichází o miliardy

Navýšení spotřební daně u lihovin nezvýšilo příjmy do státního rozpočtu ani nevedlo k regulaci konzumace alkoholických nápojů, naopak způsobilo rozmach nelegálního trhu s alkoholem, uvedli zástupci Unie výrobců a dovozců lihovin ČR. Unie odhaduje, že více než 15 procent z peněz, které stát mohl získat na spotřební dani z lihovin, se kvůli nelegálnímu domácímu pálení a prodeji alkoholu ztrácí mimo legální trh.

K postupnému zvyšování spotřební daně z lihovin Česko přistoupilo kvůli navýšení příjmu do státního rozpočtu. Daň se loni zvýšila o deset procent, stejný nárůst platí od začátku letošního roku a v roce 2026 se zvýší o dalších pět procent. Unie ale uvedla, že i přes navyšování sazby nevzrůstají daňové výnosy. Podle Pavla Dvořáčka, prezidenta unie a generálního ředitele společnosti Rudolf Jelínek, vzrostla daň za šest let o 44 procent, příjmy do státního rozpočtu za stejné období o 8,5 procenta. „Je to jasný důkaz toho, že dochází k přesunu spotřeby k nezdaněným lihovinám z nelegální výroby nebo k méně zdaněným alkoholickým nápojům,“ řekl Dvořáček.

Podle Zprávy o alkoholu Češi ročně spotřebují 160 litrů alkoholických nápojů na osobu, z toho přibližně 47 procent celkového množství spotřebovaného etanolu je zkonzumováno v pivu, 29 procent v lihovinách a čtvrtina ve víně. Celková spotřeba alkoholických nápojů v roce 2023 meziročně klesla ze 169,5 litru na 160,3, klesla i spotřeba piva a lihovin, a to o 0,2 litru na 6,6 litru. U vína naopak vzrostla o víc než půl litru na 20,5 litru ročně.

Nadměrné dávky alkoholu pije každý den až desetina Čechů a Češek nad 15 let, vyplývá ze zprávy. Několik půllitrů piva, sklenek vína či skleniček lihovin si denně dá až 900 tisíc lidí. Předloni se léčilo asi 31 tisíc lidí, alkohol je za šesti procenty úmrtí v zemi.

Černý trh stoupá

Nefungující nastavení daňové politiky u lihovin podle unie dokládá i fakt, že oficiální prodej lihovin klesá. Výnosy z legálního pěstitelského pálení podle Dvořáčka klesly za posledních deset let o polovinu. Spotřeba se tak podle zástupců unie přesouvá do nelegálního trhu. Dvořáček upozornil, že například na Moravě vyrábí vlastní pálenky téměř každá druhá domácnost. „Celkový černý trh představuje 1,5 miliardy korun, o které každý rok přichází státní rozpočet,“ uvedl Dvořáček.

Část spotřeby se přesunula do zahraničí, podle Dvořáčka začalo mnoho Čechů nakupovat levnější alkohol v Rakousku a Německu a ubyli i cizinci, protože se jim nákup v ČR kvůli vysoké dani nevyplatí. V pohraničních oblastech klesly nákupy lihovin o více než polovinu, uvedla unie.

V důsledku zvyšování daně a zdražování lihovin se spotřeba alkoholu podle zástupců unie zároveň přesunula do jiných kategoriích alkoholu. „Kdo chce levnější alkohol, najde si jinou cestu - ať ve formě levnějších, méně zdaněných produktů, nebo nelegálních výrobků,“ podotkl výkonný ředitel unie Vladimír Darebník. Unie proto kritizuje nerovnoměrné zdanění lihovin, piva a vína, když podle ní je alkohol jen jeden. „Stát tímto nastavením nejen deformuje trh, ale i ohrožuje legální výrobce, obchodníky a nakonec i spotřebitele, kterým se snaží namluvit, že existuje dobrý a špatný alkohol,“ řekl Darebník.

Unie vyzvala politiky, aby po volbách komunikovali s výrobci a prodejci lihovin a zaváděli jen taková opatření, kterou budou spravedlivá pro všechny.

