Zpackané IPO skupiny Coloseum. Investoři koupili akcie jen za 40 milionů

O akcie skupiny Coloseum, do níž patří i síť restaurací, byl mezi investory malý zájem. Společnost prodala na trhu Start pražské burzy akcie za zhruba 40 milionů korun, získat přitom chtěla přes 100 milionů, uvedla Burza cenných papírů Praha. Přibližně polovinu ze plánovaných 100 milionů chtěla firma použít na snížení zadlužení, ze druhé části hodlala financovat nové projekty. Coloseum se stalo první veřejně obchodovatelnou společností z gastronomického odvětví na pražské burze.

Skupina prodala 162 tisíc akcí s cenou 246 korun za jednu, přičemž cenové rozpětí činilo 246 až 304 korun. Firma Coloseum doplnila, že prodané akcie představují 18,8 procenta základního jmění firmy. Hodnota společnosti po úpisu činí podle Burzy cenných papírů Praha asi 212 milionů korun. Obchodování s akciemi skupiny bude zahájeno 25. července za 246 korun v rámci pravidelné denní aukce na trhu Start.

Kvůli pandemii tržby klesly o dvě třetiny

Coloseum je na trhu 27 let. Kvůli pandemii skupině klesly tržby až o dvě třetiny, zhruba stejně se snížil i počet zaměstnanců. Letos Coloseum počítá s tím, že by mohlo dosáhnout tržeb 282 milionů korun, ztráta by měla být 48,6 milionu korun, meziročně asi poloviční. Příští rok odhaduje, že utrží 461 milionů korun a ztrátu sníží na 15,4 milionu korun. S čistým ziskem na úrovni přibližně 14 milionů korun a tržbami 605 milionů korun počítá v roce 2024.

Skupina provozuje italský koncept vlastních a franšízových restaurací Pizza Coloseum, Pivovar Národní v Praze, spravuje také například Občanskou plovárnu s kapacitou 2500 lidí či hokejové arény v Liberci, Pardubicích a v Kladně. Od roku 2020 je její součástí i velkoobchod Pragogastro. Rozvíjet plánuje italskou kavárenskou síť Caffé Pascucci, kterou přivedla do ČR. První kavárnu otevřela v dubnu v centru Prahy.

Majoritním vlastníkem Colosea zůstává zakladatel a majitel skupiny Jan Mužátko. Jeho podíl bude nově činit asi 66 procent. Mužátko zároveň připravuje kroky, jak dále doplnit kapitál firmy, aby mohla pokračovat v plánovaném rozvoji a snížila se její zadluženost, uvedl.

Burzovní trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek.

