Singer: Jede to, ale neseje. To je vada u Česka dosti podstatná

Miroslav Singer je známý svými příkrými soudy na vývoj české ekonomiky a fungování veřejné správy. Ekonom a bývalý guvernér České národní banky svými pohledy na českou ekonomiku někdy až provokuje. Podle něj je mnoho zaměstnanců, zejména placených z erárních peněz, ale malá výkonnost. I proto se Česko pořád nemůže dostat na ekonomickou úroveň předních západních zemí.

Zůstáváme ekonomicky nevyspělou střední Evropou, i v očích západních investorů. Zemí, kde jsou nízké platy a tím velká příležitost vydělat peníze. Díky nízké cenové úrovni na relativně malý český trh přicházejí firmy, které cítí příležitost pro svůj výnos. Podle Singera neplatí absolutně, že problém nízkých platů v Česku je nízká přidaná hodnota práce. Například v zahraničním obchodu se Spojenými státy dokáže Česko generovat velmi slušnou přidanou hodnotou. „Zajímavé je, že zahraniční obchod s Německem vyniká tím, že je na něm poměrně nízká přidaná hodnota, na rozdíl od ostatních zemí,“ zmiňuje Singer. „Myslím, že se zisky přesouvají na centrály.“

Což znamená, že česká produkce je hodnotná, ale výsledek práce robotů ve Škodovce či českých zaměstnanců končí u našich západních sousedů. To je ne tak nová teze, nicméně pro kapitány českého průmyslu pořád provokativní.

Výsledkem je, že se žádný český tygr nekoná.

Dalším důvodem, proč v Česku sice téměř každý pracuje, ale ekonomika neroste, je, že státní sektor spotřebovává obří množství lidí na neefektivní práci. Jsem jeden z prvních, kdo tuto neefektivitu identifikoval, říká Singer. „Přirovnával jsem to ke scéně z filmu Marečku, podejte mi pero. Kdy herci Jiřímu Sovákovi jako mistrovi závodu na výrobu zemědělské techniky hlásí, že stroj jede, ale neseje.“ Což je vada dosti podstatná. „Všichni chodí do práce, ale ‚nesejí‘.“

V součtu s ekonomickými problémy Německa, ruskou agresí na Ukrajině, důsledky covidu, který přerušil příjmy z turistického ruchu, to vytváří koktejl, jehož výsledkem je, že český ekonomický růst je jeden z nejnižších v Evropě.

S tím vším logicky souvisí i dění na realitním trhu, které Singer ze své současné pozice člena nejužšího vedení holdingu Generali pro střední a východní Evropu sleduje. V Česku podle něj trvá stále stejná sada problémů. Prvním z nich je stavební řízení, které je v Česku dramaticky těžší než kdekoliv jinde na světě.

Důležitým aspektem je i to, že Praha soutěží v cenách bydlení či nemovitostí se všemi důležitými centry Evropy. „To je trochu neštěstí pro Čecha, který tam chce bydlet, ale nemá evropské cenové příjmy.“ Je to podle něj cenová realita trhu v celém světě, v centru Mnichova prý také nemůže bydlet každý Němec.

Cenový růst je podle Singera dán i nákupem investičních bytů ze strany lidí, kteří na to mají prostředky. A to nejen v Česku. Takový byt nemusí být ani obsazen, je jen uchovatelem hodnoty. To je dáno i inflací posledních let, kdy se zvedly úspory lidí patřících k bohatší části společnosti. Lidé vyčkávali na vhodné investiční příležitosti a nemovitosti se jevily jako vhodnou variantou. „Rozhodně byl zisk, který majitelé nemovitostí získali v minulé dekádě, nadprůměrný,“ říká Singer v rozhovoru s Daliborem Martínkem v podcastu Newstreamu Realitní Club. Ceny nemovitostí podle něj budou dál růst, stejně tak nájmy.

