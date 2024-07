Reforma penzí. Jurečka chce dohodu v průběhu léta

Do konce prázdnin by mohli mít lidé v Česku jasno, jak by mohlo od příštího desetiletí pokračovat zvyšování důchodového věku. Debatu o podobě posouvání věkové hranice i dalších opatření by chtěl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uzavřít do konce srpna.

Vládní reforma počítá s navyšováním věku nad 65 let podle prodlužování života u jednotlivých ročníků nepravidelně, a to nejvýš o dva měsíce za rok. Demografové doporučují pomalejší pravidelný růst o měsíc ročně.

"Návrh demografické společnosti znamená zvýšení deficitu systému. Teď je otázka, jestli se na tom shodneme, že tento krok případně uděláme, nebo neuděláme. Jasně jsem řekl, že já těmto věcným, technickým návrhům jsem připraven naslouchat. Vnímám tam některé argumenty demografické společnosti. Finálně rozhodneme na úrovni předsedů koaličních stran v průběhu prázdnin," řekl Jurečka. Zopakoval, že je připraven jednat o změnách do dalšího projednávání reformy ve Sněmovně, tedy do takzvaného druhého čtení. To by mohlo být v září či říjnu.

Gigantický deficit

Systém důchodového pojištění skončil loni v dosud nejvyšším deficitu 72,8 miliardy korun. Je to kolem procenta HDP. Beze změn by se propad do poloviny století dostal na pět procent HDP. Letošní zpráva o vývoji penzí po loňských úpravách pravidel pro předčasné důchody a zpomalení valorizací bilanci zlepšuje, a to na schodek kolem tří procent HDP. Jurečka už dřív řekl, že po reformě by se mohl deficit pohybovat kolem jednoho procenta HDP.

Ministerstvo práce připravilo modely, o kolik by se schodek zvětšil, pokud by se místo vládního návrhu navyšování věku zvolil pomalejší posun podle demografů. "Máme to propočítáno. Víme, jaké dopady by tato úprava přinesla," řekl Jurečka. O kolik by se systém v příštích desetiletích propadl, ale neupřesnil. Podle jeho dřívějších vyjádření by se schodek mohl v polovině století z odhadovaného procenta HDP prohloubit o několik desetin procenta, tedy v dnešních částkách až o pár desítek miliard korun.

Čtvrtina života

Důchodový věk se zvyšuje už teď. U mužů je to o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři měsíce. Ve 30. letech by se měl dostat na 65 let. Podle návrhu reformy by se měla pak penzijní hranice stanovit každý rok lidem, jimž bude zrovna 50 let podle očekávané doby jejich dožití. Posouvat by se mohla nejvýš o dva měsíce ročně tak, aby důchod trval v průměru 21,5 roku. Rostla by nepravidelně - některým ročníkům o měsíc, jiným o dva měsíce či vůbec. Demografové navrhují pomalejší a pravidelné zvedání o měsíc ročně tak, aby lidé trávili v penzi zhruba čtvrtinu života. S prodlužováním doby dožití by se mírně prodlužovala i průměrná doba v důchodu.

K reformní důchodové novele se tento týden ve středu vrátil sněmovní sociální výbor, jednání ale přerušil. Dokončit by ho měl 4. září. Podle šéfa výboru Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) se v koalici diskutuje i o možné úpravě navyšování věku. "Podnět České demografické společnosti bereme vážně," řekl Kaňkovský.