Sedm z deseti živnostníků bude muset zdražit, ukazuje průzkum. Přinutí je inflace

Sedm z deseti živnostníků a firem očekává, že budou muset v příštích měsících zdražovat své výrobky a služby. Tempo růstu cen by ale mělo zvolnit a postupně se dostat k deseti procentům. Vyplývá to z průzkumu mezi podnikateli, který zpracovala Hospodářská komora.

„U živnostníků a podniků odeznívá obava z drahých energií díky zastropování cen a klesajícím cenám na energetických trzích. Výrazně horší je ale stále situace u ostatních, neregulovaných nákladů podnikání. Materiály, cena práce nebo bankovní úvěry zdražují, což jsou výrobci nuceni promítat do cen své produkce. I zde je ale už patrné, že se nebude zdražovat tolik jako ještě před půlrokem. To je dobrá zpráva pro podnikatele i spotřebitele,” uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ke zpomalení tempa inflace by podle Hospodářské komory mohly přispět i investice do energetických úspor, nových strojů a technologií, kterými se firmy snaží snížit své výrobní náklady. Komora předpokládá, že tyto investice by mohly podpořit i celkový hospodářský růst.

Malé firmy zdražují málo

„Za předpokladu, že stát bude provádět rozumnou měnovou a fiskální politiku, inflace bude klesat,” uvedl Dlouhý. Hospodářská komora očekává, že se letos meziroční inflace sníží k deseti procentům. Predikce ministerstva financí očekává letos inflaci 10,4 procenta, prognóza České národní banky 10,8 procenta. Loni dosáhla průměrná roční inflace 15,1 procenta.

Průzkum hospodářské komory také ukázal, že v posledním půl roce nejméně zdražovali živnostníci a podniky do deseti zaměstnanců. Polovina z nich vůbec nezvyšovala ceny, sedm procent je dokonce snížilo. Ceny neměnily zejména firmy poskytující služby pro podniky, jako je právní poradenství, reklamní činnosti nebo čištění budov.

Do průzkumu Hospodářské komory se zapojilo 419 firem různé velikosti, které působí v různých ekonomických oborech ve všech částech Česka.