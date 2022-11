Sbohem Albatrosům. Obrana nakoupí nové stíhačky L-39NG za dvě miliardy

Státní podnik LOM Praha a společnost Aero Vodochody podepsaly na ministerstvu obrany smlouvu na dodávku čtyř podzvukových letounů L-39NG. Stroje budou sloužit k výcviku vojenských pilotů. Podle dřívějších informací za ně včetně například pozáruční podpory nebo vybavení LOM Praha zaplatí 2,1 miliardy korun. O podepsání smlouvy informovaly ministerstvo obrany a Aero Vodochody. První letadlo bude dodáno 27 měsíců od začátku účinnosti kontraktu.

Důvodem pořízení letounů je podle ředitele LOM Praha Jiřího Protivy zajištění kontinuity výcviku pilotů taktického letectva na podzvukových strojích ve výcvikovém centru státního podniku. „Stávajícím Albatrosům L-39C, které provozuje Centrum leteckého výcviku LOM Praha již 18 let, končí technická životnost," vysvětlil.

Mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský již dříve uvedl, že předpokládaná hodnota zakázky bude činit 2,1 miliardy korun, z čehož 1,3 miliardy bude tvořit pořízení letounů. Zbytek ceny se bude skládat ze souvisejících produktů a služeb a zejména z pozáruční podpory, jejíž cena je garantována až do roku 2028.

Sloužit budou i pilotům zemí NATO

Kromě letounů státní podnik dostane speciální a výškovou výstroj, prostředky pro přežití, úvodní výcvik pilotů a pozemního personálu, pozemní vybavení, počáteční sady náhradních dílů a spotřebního materiálu, systémy pro plánování a rozbor letů a pozemní výcvikový systém. Součástí smlouvy je i opce na dodávku dalších čtyř letounů.

Stroje budou sloužit zejména pilotům armádních vzdušných sil, počítá se s nimi ale také pro výcvik pilotů jiných zemí v programu Severoatlantické aliance (NATO) Flight Training Europe. Pardubické Centrum leteckého výcviku bylo certifikováno jako jeden z prvních dvou kampusů v Evropě.

Aero už má na dodání letounu uzavřeno několik kontraktů, jde o desítky strojů, a s dalšími zákazníky je v pokročilé fázi jednání. Celkový počet objednávek společnost nezveřejňuje, kontrakty už dříve uzavřelo například s Vietnamem či Maďarskem. „Výborné zkušenosti a pozitivní zpětná vazba od domácích uživatelů jsou vždy tou nejlepší referencí pro každého výrobce, proto je státní podnik LOM Praha pro nás velmi důležitý zákazník," řekl prezident Aera Vodochody Viktor Sotona.

Nejnověji vyvinutý podzvukový proudový letoun L-39NG nové generace cvičného letounu Albatros letos získal typovou certifikaci bez omezení. Český výrobce Aero Vodochody ho tedy může prodávat do celého světa.