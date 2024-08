Sankce Rusy netrápí, zkapalněný plyn vyváží i z nového terminálu

Rusko navzdory západním sankcím zřejmě bez problémů vyváží zkapalněný zemní plyn (LNG) i ze svého nového terminálu Arctic LNG 2. Naznačují to data monitorovací služby TankerTrackers.com, píše agentura Reuters. Jeden z tankerů, který podléhá americkým sankcím, byl v pondělí časně ráno zachycen severně od Suezského průplavu, jak překládá náklad na jinou loď, uvedla monitorovací služba na síti X.

Oním sankcionovaným tankerem je loď Pioneer, která byla náklad LNG tento měsíc vyzvednout v uvedeném terminálu. Ten se nachází na Gydském poloostrově v arktické části Ruska. Pioneer náklad přeložil na tanker New Energy, který pluje pod vlajkou tichomořského ostrova Palau, má vlastníka ze Spojených arabských emirátů a správcovskou firmu z Indie.

Zařízení Arctic LNG 2, které bylo projektováno jako největší svého druhu v Rusku, postupně přechází k produkci, zcela dokončeno ještě není. Vývozu plynu ale brání sankce, které západní státy zavedly proti Rusku za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu z února 2022.

U překládky z lodě na loď se obvykle vykládá LNG z drahých tankerů schopných proplouvat i velmi chladnou vodou s kusy ledu na levnější lodě přizpůsobené přepravě plynu. Stejně tak se ale překládka z lodě na loď využívá, když chce někdo zkomplikovat sledování nákladu. Některé země, včetně Indie, energetické suroviny z Ruska navzdory západním sankcím dál nakupují, dávají si ale většinou pozor, aby na tuto skutečnost otevřeně neupozorňovaly. Snaží se tak zabránit napětí v diplomatických vztazích.

Spojené státy minulý týden uvedly, že kvůli válce na Ukrajině uvalily sankce na více ruských subjektů a jednotlivců.

Američané rovněž uvedli, že Pioneer a další tanker, pojmenovaný Asya Energy, na konci července vpluly do ruských vod a zapojily se do „klamavých námořních praktik“. To může například zahrnovat vypínání automatického identifikačního systému (AIS), aby nešlo plavidlo nijak lokalizovat. Spojené státy rovněž tvrdí, že tanker Pioneer nakládal zkapalněný plyn v terminálu Arctic LNG 2 v době od 1. do 3. srpna, píše Reuters.

Tanker Asya Energy byl podle amerického ministerstva zahraničí zachycen i na komerčních satelitních snímcích, jak nakládá LNG z terminálu Utrennij v době od 9. do 11. srpna. Utrennij náleží ke komplexu Arctic LNG 2, na který se kvůli válce na Ukrajině vztahují americké sankce.

Rusko uvádí, že západní sankce jsou nezákonné a že jejich cílem je pomoct americkým vývozcům LNG.

Očekávalo se, že projekt Arctic LNG 2 v konečné fázi dosáhne ze tří míst celkové produkce 19,8 milionu tun LNG za rok a 1,6 milionu tun stabilního plynového kondenzátu za rok. Projekt by však mohl být omezen právě kvůli sankcím, které znesnadňují jak zajištění tankerů na přepravu LNG, tak i přístup k zařízení potřebnému k produkci plynu.

