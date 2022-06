Rakouská Supernova expanduje na Slovensko, už tam má 15 obchodních center a hobbymarketů

Portfolio rakouské realitní skupiny Supernova se rozrůstá. Nejnovější expanzi si skupina naplánovala už na pátý trh - k našim slovenským sousedům. K hobby marketům si nyní pořídila také obchodní centra. Nejnovější investiční akce skupiny je o to zajímavější, že jde o léta zavedená centra v krajských městech, která nyní čekají na „zelenou rekonstrukci“. O transakci bez uvedení ceny informovala skupina na svých sociálních sítích.

K jedenácti hobbymarketům OBI si rakouská realitní skupina Supernova nyní na Slovensku přidává do svého portfolia po šesti letech také čtveřici obchodních center. Nejde přitom jen tak o ledajaká malá lokální centra. Jedná se o více jak deset let zavedené „obchoďáky“ se značkou Max v krajských městech Trnava, Trenčín, Nitra a Poprad a s rozlohou v průměru kolem 15 tisíc metrů čtverečních.

V celkovém součtu tak jde pro Supernovu o transakci s pronajímatelnou plochou 60 tisíc metrů čtverečních. Pro skupinu to je významný krok i kvůli tomu, že se nyní jedná o první její zdejší nemovitosti pro vícero nájemců. Zatímco u hobbymarketů má pouze jednoho nájemce, v případě obchodních center získává touto transakcí i nájemce z řady odlišných segmentů od supermarketů, gastronomie či obchodů s módou až po kinosály. Mezi těmi nejdůležitějšími nájemci je například Billa, Decathlon či oblíbené módní značky New Yorker, Sinsay či Kik, se kterými už ostatně spolupracuje i na jiných trzích. Supernova chce nyní všechna nově pořízená obchodní centra energeticky optimalizovat i s ohledem na životní prostředí a svůj cíl klimatické neutrality skupiny do konce roku 2023.

Realitní skupina Supernova sídlí v Grazi a za více než 20 let realizovala 137 projektů v Rakousku, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. V portfoliu má nyní majetek v hrubé hodnotě 1,85 miliardy eur.

