Putinovi obchodníci nabízejí na veletrhu válkou testované zbraně

Ruský zbrojní průmysl se navzdory sankcím účastní veletrhu IDEX ve Spojených arabských emirátech a nabízí zbraně, které byly testovány ve válce na Ukrajině.

Více než 200 ruských zbraní od tanků přes raketové systémy až po útočné pušky Kalašnikov je od pondělí vystaveno na veletrhu IDEX v Abú Dhabí, který patří mezi největší na světě. „Většina prezentovaných produktů již byla testována v reálných bojových podmínkách,“ citovala agentura Bloomberg Sergeje Čemezova, šéfa ruského státního konglomerátu obranného průmyslu Rostec, před zahájením veletrhu. „To je jedna z hlavních výhod ruských zbraní oproti konkurentům.“

USA, Velká Británie a Evropská unie uvalily sankce na ruské výrobce zbraní v reakci na válku na Ukrajině, která trvá už rok. Nicméně ruský zbrojní průmysl se veletrhu v Abú Dhabí účastní, protože Spojené arabské emiráty se těmito sankcemi necítí vázáni.

Například ruský vicepremiér Denis Manturov se veletrhu zúčastnil a ocenil nárůst obchodu mezi Ruskem a Spojenými arabskými emiráty na devět miliard dolarů v roce 2022. Manturov je klíčová postava, ruský prezident Vladimir Putin ho v červenci pověřil dohledem nad vojenskou výrobou , aby zvýšil dodávky na frontu.

Přesto pořadatelé na rozdíl od předchozích let nezařadili ruské společnosti do hlavního sálu IDEX, místo toho je umístily do izolovaného pavilonu.