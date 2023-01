Putinova válka pohřbívá ruské banky. Zisk jim loni klesl o 90 procent

Ruským bankám loni klesl zisk v úhrnu asi o 90 procent na 203 miliard rublů (64 miliard korun). Na hospodaření finančních ústavů dopadly západní sankce zavedené za válku na Ukrajině a také odliv vkladů. Oznámila to ruská centrální banka.

Reklama

Ne všechny byly schopny vyrovnat ztrátu

Západní státy zablokovaly několika klíčovým ruským bankám přístup k mezinárodnímu platebnímu systému SWIFT krátce poté, co Moskva na konci loňského února vyslala na Ukrajinu desítky tisíc vojáků. Největší banky Sberbank a VTB byly nuceny ukončit činnost ve velké části Evropy.

Spolu s dalšími oblastmi ruské ekonomiky ale prokázal tento sektor určitou odolnost, uvedla agentura Reuters. Centrální banka také sdělila, že se komerčním bankám podařilo vyrovnat ztrátu 1,5 bilionu rublů za první pololetí a do konce roku vykázaly zisk.

„Nicméně ne všechny banky byly schopny zcela vyrovnat ztráty ze začátku roku, přičemž někteří hráči zakončili rok s výraznými ztrátami,“ uvedla centrální banka. Ke konci roku bylo ztrátových 104 bank, v polovině roku jich ještě bylo 130.

Putin chystá novou ofenzivu a čeká vleklou válku Politika Ruský prezident Vladimir Putin připravuje na Ukrajině novou ofenzivu a zároveň zoceluje svou zemi pro konflikt se Spojenými státy a jejich spojenci. Šéf Kremlu přitom očekává, že tato válka potrvá roky. S odvoláním na činitele a poradce obeznámené se situací to dnes napsala agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Centrální banka před rokem předpovídala bankovnímu sektoru na celý rok 2022 zisk více než dva biliony rublů. V roce 2021 sektor vykázal rekordní zisk 2,4 bilionu rublů.

Reklama

Moskva směřuje ke stále užším vazbám s Čínou a Indií. Zintenzivnila úsilí o snížení expozice vůči americkému dolaru a měnám dalších takzvaných znepřátelených zemí. Portfolio úvěrů bank v cizí měně se loni snížilo o 18,2 procenta, což znamená o 30,2 miliardy dolarů.

Peníze do Ruska přes nás nepošlete, hlásí tři české banky Money Odchozí platby do Ruska a Běloruska blokuje další tuzemská banka. Raiffeisenbank rozeslala svým klientům upozornění, že od 15. února 2023 už to přes ní nepůjde. Ke stejnému kroku se už dříve rozhodla Moneta Money Bank a Banka Creditas. Další banky zatím zavedly důsledné kontroly. Příchozí platby jsou omezovány mnohem méně. Věra Tůmová Přečíst článek

Potvrzeno soudem. Insolvenční správkyně může prodat úvěry Sberbanky České spořitelně Zprávy z firem Městský soud v Praze povolil insolvenční správkyni Sberbank CZ Jiřině Lužové prodej úvěrů banky České spořitelně. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku. S prodejem úvěrů spořitelně už souhlasily Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, takže podpisu kupní smlouvy podle Lužové už nic nebrání. ČTK Přečíst článek