Protiruské sankce jsou děravé. A využívají toho i Češi

Evropské země v sílící míře kritizují Čínu za její vývoz do Ruska, měly by si však zamést před vlastním prahem, konstatuje agentura Bloomberg. Podle jejího zjištění totiž například export automobilů z EU do Ruska, jak říká, „zůstává takřka na předválečných úrovních“.

Podle nové analytické zprávy Bloombergu loni stěžejní výrobci aut v EU, včetně Česka, vykazovali v souhrnu jen o 23 procent nižší objem jejich exportu než před invazí Ruska na Ukrajinu. Pokračující vzájemný bilaterální obchod EU a Ruska je podle agentury maskovaný přepravou aut přes třetí země, jako je zejména Bělorusko a dále třeba Kazachstán, Kyrgyzstán nebo Gruzie. Bloomberg proto konstatuje, že protiruské sankce jsou značně „děravé“.

V prvních měsících po uvedení sankcí v roce 2022 se vývoz aut z EU do Ruska přechodně citelně propadl a zdálo se, že sankce zabírají. Jenže od té doby zase výrazně narostl, takže už se příliš neliší doby před invazí. Je ovšem pravda, že loni mírně klesl, ovšem hlavně kvůli příliš slabému rublu, nikoli z toho důvodu, že by vlastní sankce silněji účinkovaly.

Klíčovou exportní zemí v EU je ve vztahu k Rusku Německo, následované Slovenskem a Českem. Ve více než polovině případů je těmto zemím při vývozu do Ruska „překupnickým“ státem Bělorusko. Pokud by EU přitvrdila své sankce právě i vůči Minsku, zřejmě by uvedené země EU navýšily svůj vývoz aut do Ruska přes další třetí země v čele s Kyrgyzstánem a Kazachstánem.

