Lukáš Kovanda: Mimořádné. Rusko oficiálně přiznává, že mu západní sankce škodí

Západní sankce poškozují ruskou ekonomiku a snižují životní úroveň Rusů. Inflace letí v Rusku vzhůru, stejně tak úroky u hypoték.

Reklama

Šéfka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová viní z vysoké inflace v zemi obtížné uskutečňování mezinárodních plateb; to je přímý důsledek sankcí. Rusko totiž nemůže včas platit za dovážené zboží, pokud za něj tedy ještě vůbec zaplatí.

Zahraniční banky i v zemích typu Číny či Indie se totiž kvůli sankcím stále zřetelněji zdráhají zajišťovat financování obchodu s Ruskem.

Důsledkem je zhoršující se nabídka dováženého zboží na ruském trhu. Ta tlačí ceny vzhůru, takže vydatně přispívá k bezmála desetiprocentní inflaci, kterou nedokáže zkrotit ani momentálně 18procentní základní úroková sazba ruské centrální banky.

Nepředstavitelně drahé hypotéky

Právě i v důsledku sankcí, potažmo nezkrocené inflace Rusům letos v červenci skokově zdražily hypotéky; z osmi na až 20 procent. Putinův režim byl totiž pod tíhou inflace nucený zrušit program plošného dotování hypoték.

Reklama

Ruská vláda až do letošního června dotacemi držela běžnou sazbu hypoték na úrovni osmi procent, i když základní úroková sazba tamní centrální banky je kvůli vysoké inflaci více než dvojnásobná. V červenci a srpnu už se tak běžná úroková sazba na ruských hypotékách pohybuje až kolem 20 procent, což je její nedotovaná, tržní úroveň.

Lukáš Kovanda: Motivem ukrajinského vpádu do Ruska může být plyn Názory Klíčovým motivem překvapivého vpádu ukrajinských vojsk do kurské oblasti v Rusku je snaha zvýšit vyjednávací sílu Kyjevu, soudí vojenští stratégové. Ukrajina by ovšem mohla získat i silnější pozici specifičtěji stran zajištění dodávek ruského plynu, eventuálně se snažit Rusko „vyšachovat“ z možnosti přes její území dodávat plyn do EU ještě i za horizontem letošního roku. Lukáš Kovanda Přečíst článek