Visa ocenila inovace ve finančním světě. Kdo jsou vítězové Visa Awards 2024

Největší platební síť v Česku Visa předala ocenění Visa Awards 2024 českým bankám a poskytovatelům platebních řešení, kteří se svými inovacemi posouvají hranice digitálního bankovnictví. Právě díky jejich úsilí patří Česká republika k lídrům v digitálních platbách ve střední a východní Evropě.

Cílem Visa Awards je ukázat, kdo udává směr v oblasti digitálního placení a ocenit ty banky a poskytovatele platebních terminálů, kteří nejintenzivněji aplikují inovace v bankovnictví a kladou důraz na digitalizaci. „Ocenění si odnášejí ti, kteří nejen drží krok s technologickým vývojem, ale často přicházejí s řešeními, která mění pravidla hry. Letos jsme přidali nové kategorie, protože chceme reflektovat, jak různorodé a dynamické dnes inovace v oblasti plateb jsou. Těší nás spolupráce s partnery, kteří neustále hledají cesty, jak zlepšit zákaznickou zkušenost a posunout celý trh vpřed,” uvedl Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.

Visa se rozhodla letos udělit ocenění v následujících 13 kategoriích:

#1 issuer – Česká spořitelna

#1 acquirer – Global Payments

#1 new cards – Fio banka

#1 sustainable bank – Komerční banka

#1 innovations – ČSOB

#1 women in payments – Jitka Haubová, Komerční banka

#1 digital proposition – Česká spořitelna

#1 premium – Raiffeisenbank

#1 business proposition – mBank

#1 bank branch – Česká spořitelna, Vítězné náměstí 1145/8, Praha 6

#1 Visa as a Service – MONETA Money Bank

#1 Money movement – Partners banka

#1 new flows – Eurowag

Ocenění #1 issuer si převzala Česká spořitelna za největší podíl aktivních karet v portfoliu Visa. Za největší meziroční nárůst objemu transakcí zrealizovaných Visa kartami byla cenou #1 acquirer odměněna Global Payments.

Největší meziroční nárůst nových karet s logem Visa zaznamenala v roce 2024 Fio banka, a proto získala cenu za první místo v kategorii #1 new cards. Oceněnou v kategorii #1 Women in Payments se stala Jitka Haubová z Komerční banky za přínos v zavádění inovací.

„V rámci programu Česko platí kartou se nám podařilo podpořit již více než 54 tisíc podnikatelů terminálem nebo platební branou na 6 měsíců zdarma. Poskytovatelé (tzv. aquireři) v tomto programu hrají hlavní roli, a i díky nim se nám daří v počtu akceptačních míst dostat na úroveň západní Evropy,“ uvedl Marcel Gajdoš, generální ředitel společnosti Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

„V letošních Visa Awards jsme poprvé ocenili i kategorie jako #1 business proposition, které ukazují, jak se banky a finanční instituce snaží přinášet zákazníkům inovativní řešení a lepší zážitky. Tento typ inovace, který přináší skutečné změny v přístupu k obchodním nabídkám, je tím, co nás ve Visa motivuje k dalšímu rozvoji a spolupráci s těmito lídry,“ dodal Gajdoš.

Visa Awards 2024 letos ocenily také řadu vynikajících projektů a inovací. Cenu za udržitelnost #1 sustainable bank získala Komerční banka a ocenění #1 innovations si odnesla ČSOB. V kategorii #1 digital proposition byla oceněná Česká spořitelna za nejlepší digitální nabídku pro klienty v rámci Visa řešení.

Kromě těchto kategorií byly oceněny i další výjimečné projekty. Cenu #1 premium získala Raiffeisenbank za největší podíl prémiových karet v portfoliu Visa, ocenění #1 business proposition si odnesla mBank za nejkomplexnější řešení pro firemní klientelu. V kategorii #1 bank branch byla oceněná Česká spořitelna za nejlepší zákaznický servis a práci personálu tuzemských bankovních poboček. #1 Visa as a Service získala Moneta Money Bank za nejlepší implementaci služeb Visa do vlastního řešení, a vítězem kategorie #1 Money movement se stala Partners banka. Ocenění #1 new flows získala Eurowag za platební karty pro dopravní společnosti.

Ocenění byla vítězům předána na slavnostním večeru Visa Awards 2024, který se letos konal v unikátním prostředí Kunsthalle Praha – místě, kde se propojuje současné umění, architektura a inovace.

Koncept ocenění s písmenem „V“ navrhlo česko-americké umělecké duo Kristýna a Marek Milde. Inspirací se stal motiv větví stromu, který odkazuje na propojenost a růst, a samotná cena vznikla technikou plošných spojů využívanou při výrobě čipů do platebních karet. Výrazný design završuje elegantní galvanické pozlacení 22karátovým zlatem.

