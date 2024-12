Přísnější pravidla proti praní špinavých peněz jsou tu. Evropané paradoxně mohou volně převážet výrazně více bankovek

Nová pravidla se netýkají jen převozu fyzických peněz, ale také nakládání s kryptoměnami a dalšími digitálními aktivy. Nový zákon vstupuje v účinnost 30. prosince.

Reklama

Ode dneška, tedy od 30. prosince, musí lidé hlásit úřadům převoz více něž 15 tisíc eur (asi 370 tisíc korun) v hotovosti do jiného státu Evropské unie. Doposud to přitom bylo deset tisíc nebo jejich ekvivalent v národní měně. Umožňuje to novela zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která vstupuje v účinnost. Právní úprava také zpřísňuje pravidla pro obchodníky s virtuálními aktivy nebo zvyšuje pokuty pro advokátní, notářskou či exekutorskou komoru za porušení nově zavedených povinností namířených proti takzvanému praní špinavých peněz.

Povinnost kontrol i na hranicích jednotlivých členských států EU při převozu hotovosti vyšší než 15 tisíc eur doporučila mezinárodní organizace Finanční akční skupina pro boj proti praní špinavých peněz (FATF). Osoba, která takovouto částku převáží, odesílá nebo přijímá o tom bude muset na výzvu celního úřadu poskytnout informace. V Česku se to týká pouze mezinárodních letišť.

Ve Švédsku se platí téměř bezhotovostně. Část populace je tím vyřazována ze společnosti Money Švédsko je zemí, která zřejmě nejrychleji na světě směřuje k odstranění „opravdových“ peněz. V drtivé většině se zde za všechno platí bezhotovostně. Nový výzkum ukazuje, že organizace tohoto přechodu do moderního technologického světa přináší části populace velké problémy. Josef Tuček Přečíst článek

Nová pravidla pro kryptoměny

Novela také rozšiřuje povinnosti obchodníků s virtuálními aktivy, kam patří například kryptoměny nebo sběratelské tokeny NFT. Nově budou muset při identifikaci klientů získat informace o totožnosti původce nebo příjemce převodu virtuálního aktiva. Jejich povinnosti se tak přiblíží těm, jaké mají při prověřování klientů jiné finanční a úvěrové instituce.

Reklama

Zákon proti praní špinavých peněz umožňuje identifikovat skutečné majitele firem, prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích potenciálně zneužitelných pro praní peněz nebo financování terorismu. Týká se tak mimo jiné úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů či správců svěřenských fondů.

Profesní komory mají nově povinnost informovat o zahájení, ukončení a výsledků kontroly, kterou provádějí kvůli podnětu z Finančního analytického úřadu (FAÚ). Pokud to neudělají hrozí jim pokuta až 2,5 milionu korun. Finanční postih hrozí kromě advokátů, notářů a exekutorů i komoře daňových poradců a komoře auditorů.

Kryptoměny mají za sebou přelomový rok Money Po většinu roku to na bouchání šampaňského investory do kryptoměn nevypadalo, to se ale změnilo až v jeho závěru. Bitcoin investorům letos vydělal 135 procent a investoři i fanoušci kryptoměn věří, že svět začal digitální měny konečně brát vážně. Zdeněk Pečený Přečíst článek