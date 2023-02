Předschválená půjčka není jistota

S pojmy předschválená půjčka, předschválený úvěr nebo předschválený limit jste se u své banky zřejmě setkali – ať už vám banka nabídla předschválený limit na osobní půjčku, kreditní kartu nebo třeba hypotéku. Pokud uvažujete o jakémkoli typu půjčky, s předschváleným limitem ji s největší pravděpodobností vyřídíte o něco rychleji.

Ovšem přeschválený limit neznamená, že úvěr od banky dostanete. Po vaší žádosti, což s předschváleným limitem u občanské půjčky většinou znamená několik kliknutí v internetovém bankovnictví, následují schvalovací procesy v bance. A pokud bude vše v pořádku, banka vám žádost schválí, tak můžete čerpat úvěr během pár minut.

Výše předschválené půjčky

Předschválený limit vám banka zpravidla nabídne po určité době, kdy jste jejím klientem a chodí vám do ní nějaký příjem. Výši předschváleného limitu k osobní půjčce, kreditní kartě či hypotéce uvidíte například ve vašem internetovém nebo mobilním bankovnictví. Určitý limit můžete získat už v momentě, kdy si v bance teprve účet zakládáte. V praxi to znamená, že například při změně banky, nebo pokud si zakládáte první osobní či podnikatelský účet, máte možnost od banky získat například kreditní kartu se limitem třeba 30 tisíc korun.

Výše předschválených limitů se liší, a to obvykle podle vašich příjmů, ale také podle typu nabízené půjčky. U osobních půjček a kreditních karet se limit pohybuje obvykle v řádu desetitisíců, u hypoték pak bývá předschválený limit vyšší.

Různé typy předschválených úvěrů nabízí banky i podnikatelům. V jejich případě platí obdobná pravidla jako u občanských půjček.

Prozkoumejte další podmínky půjčky

Úroková sazba i RPSN jsou u předschválených půjček obvykle stejné jako při žádosti o běžnou půjčku, a to u všech výše zmíněných produktů. Než o půjčku zažádáte, přečtěte si kompletní podmínky a věnujte pozornost také pojištění, jako je například pojištění schopnosti splácet.

Co předchází čerpání předschválené půjčky

Nezapomeňte na to, že předschválený limit je stále pouze nabídka. Nezaručuje tedy, že vám banka půjčku skutečně poskytne. Pokud si o ni požádáte, musí vás a vaše příjmy banka ze zákona prověřit. Pokud je vše v pořádku, půjčku tak můžete mít během chvíle schválenou a peníze rychle k dispozici. Předschválený limit rovněž nemusíte využít v plné výši, půjčit si můžete i méně.

