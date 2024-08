3 důvody, proč použít úvěrovou kalkulačku před žádostí o půjčku

Nové bydlení, auto k cestám do práce nebo třeba nákladné studium dítěte. To vše jsou okolnosti, které si nejčastěji žádají návštěvu banky a podání žádosti o úvěr. Než se rozhodnete pro lákavou půjčku z reklamy, zorientujte se v nabídkách ostatních bankovních domů. Pro snadné srovnání využijte online nástroj, který vám pomůže se rozhodnout. Vyzkoušejte úvěrovou kalkulačku.

Před podáním žádosti o úvěr využijte úvěrovou kalkulačku

Po uzavření úvěrové smlouvy vás čeká mnoho měsíců či let splácení. Každá půjčka zatěžuje rodinný rozpočet, proto byste nejprve měli provést inventuru svých financí, abyste zjistili, zda si luxus v podobě úvěru můžete dovolit a je pro vás dlouhodobě udržitelný. S rozhodnutím vám může pomoct úvěrová kalkulačka. Proč je její použití užitečné?

1. Udělá vám jasno, když se o půjčce teprve rozhodujete

Lákavé číslo úrokové sazby z reklamy vás může v televizi zaujmout, nutně však nemusí být vše tak, jak to na první pohled vypadá. Úvěrová kalkulačka zobrazuje nejen úroky, ale i RPSN a další poplatky. Stačí do ní zadat několik základních údajů a hned zjistíte, zda je daná půjčka skutečně výhodná, anebo se jen tak tváří. S úvěrovou kalkulačkou si uděláte jasno, zda je pro vás půjčka jen nedosažitelným snem, nebo jste o krok blíže k penězům na svém účtu.

2. Porovnáte s ní nabídky jednotlivých bank

S předchozím bodem se pojí i možnost snadného srovnání nabídek jednotlivých bank. Zpravidla každá bankovní instituce má na webu vlastní úvěrovou kalkulačku. Vložte do ní parametry vybrané půjčky a porovnejte s těmi ostatními úrokovou sazbu, RPSN, další poplatky (třeba za vedení úvěru), výši splátek, dobu splácení, ale hlavně to, kolik vás to celé bude ve finále stát, tedy jak vysokou částku věřiteli zaplatíte. S úvěrovými kalkulačkami srovnáte vytipované nabídky a vyberete si ten nejvýhodnější úvěr přesně vám na míru.

3. Můžete jejím prostřednictvím simulovat různé scénáře

Benefitem úvěrových online kalkulaček je možnost vidět doslova na vlastní oči, jak se jednotlivé parametry úvěru mění v závislosti na době splácení nebo výši měsíčních splátek. Snáze najdete optimální kombinaci pro své potřeby. Můžete dojít ke zjištění, že čím více si půjčíte, tím méně nakonec přeplatíte anebo že díky delší době splácení vám banka může odpustit i několik splátek.

Pro všechny úvěrové kalkulačky platí, že čísla jsou jen orientační. Skutečnou výši úrokové sazby se dozvíte až poté, co banka posoudí vaši bonitu, tedy schopnost splácet.

