HSBC označila většinu svých úvěrů na hongkongské komerční nemovitosti za rizikové
Britská banka HSBC označila 73 procent svých úvěrů na komerční nemovitosti v Hongkongu za rizikové, napsal server listu Financial Times. Před rokem činil podíl rizikových nebo znehodnocených úvěrů méně než 30 procent. Hodnota všech hongkongských úvěrů spravovaných bankou HSBC činí 32 miliard dolarů (674 miliard korun) z celkových 234 miliard dolarů. Banka HSBC je největším věřitelem v Hongkongu.
Hodnota rizikových úvěrů se od začátku roku téměř ztrojnásobila, z 6,5 miliardy se dostala na 18,1 miliardy dolarů, uvedla banka poté, co upravila interní model posuzování rizika nesplácení. Tyto úvěry tak tvoří asi 56 procent objemu úvěrového portfolia.
HSBC ve druhém čtvrtletí vyčlenila 1,1 miliardy dolarů na očekávané úvěrové ztráty, z toho 400 milionů dolarů určila právě na pokrytí úvěrových ztrát v oblasti hongkongských komerčních nemovitostí.
Situaci zhoršuje více než dvacetiprocentní pokles nájmů prémiových kanceláří od roku 2022 a rekordní neobsazenost, která se pohybuje kolem 19 procent. „Řada realitních firem v Hongkongu se ocitá pod finančním tlakem. Jde o významná varovná znamení,“ uvedl finanční analytik Michael Makdad, který se ve společnosti Morningstar věnuje Asii.
Generální ředitel HSBC Georges Elhedery minulý týden uvedl, že klienti banky v hongkongském nemovitostním sektoru čelí krátkodobým potížím. „Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však nadále věříme v dynamiku nabídky a poptávky v Hongkongu a v atraktivitu hongkongských nemovitostí obecně, a proto zůstáváme konstruktivní a optimističtí,“ dodal.
Velká část problémů HSBC podle FT souvisí s Hang Seng Bank, její místní hongkongskou úvěrovou institucí. Ta podle analytiků poskytla větší podíl úvěrů menším developerům a hráčům na trhu s nemovitostmi, z nichž někteří nyní čelí akutním finančním potížím.
Podíl nesplácených úvěrů Hang Seng Bank dosáhl na konci června 6,7 procenta, což je nejvíce v historii, včetně asijské finanční krize v roce 1999. Velcí developeři v posledních letech odepsali z hodnoty portfolií miliardy dolarů, dodal FT.
HSBC je největší evropskou bankou podle objemu aktiv s bilanční sumou téměř tři miliardy dolarů (63 miliard korun). V poslední době sází na své vazby na Asii, aby zvýšila zisk. Od finanční krize v roce 2008 zmenšila globální působnost zhruba o čtvrtinu, opustila trhy se slabým růstem a vložila kapitál a zdroje do Asie.
