Zlepšená prognóza. Přední evropské firmy mohou letos očekávat zisky, uvedla banka Goldman Sachs

Zisky podniků, které jsou součástí panevropského akciového indexu STOXX Europe 600, se v letošním roce zvýší asi o tři procenta, předpovídá to americká investiční banka Goldman Sachs. V předchozí prognóze předpokládala, že zisky těchto podniků budou letos stagnovat, uvedla agentura Reuters.

Za zlepšením výhledu podle banky stojí vyšší ceny ropy, které podporují zisky ropných společností. Banka nicméně upozornila, že po zohlednění inflace zisky patrně vykážou dvouprocentní pokles.

Goldman Sachs předpokládá, že cena severomořské ropy Brent bude na konci letošního roku činit 88 dolarů za barel. Předpověděla zároveň, že do konce příštího roku se ceny ropy vyšplhají na 100 dolarů za barel.

Ceny ropy se od vypuknutí konfliktu mezi palestinským hnutím Hamás a Izraelem zvýšily zhruba o šest procent, Brent se v současnosti nachází v blízkosti 90 dolarů za barel. To vedlo k výraznému posílení akcií evropských ropných a plynárenských společností BP, Shell a TotalEnergies. V pondělí se akcie firem z evropského ropného a plynárenského sektoru vyšplhaly na devítileté maximum.

Index STOXX Europe 600 si od začátku letošního roku připisuje zhruba šest procent. Vloni se index propadl o 12,9 procenta, což byl jeho nejhorší výkon od roku 2018.