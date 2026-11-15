Energetická krize zdražuje vytápění i těm, kteří se chtěli drahému plynu vyhnout
Zdražování energií v Česku se stále výrazněji přelévá také na trh s palivovým dřevem, peletami a briketami. Jejich ceny letos vzrostly zhruba o pětinu, v některých případech i více. Nejvýraznější cenové tlaky se týkají suchého tvrdého dřeva, jehož nabídka je omezenější. Domácnosti, které v minulosti investovaly do vytápění dřevem jako levnější alternativy plynu či elektřiny, tak nyní zjišťují, že ani tento způsob vytápění není vůči energetickým otřesům imunní.
Za zdražováním dřeva stojí především kombinace rostoucích nákladů na těžbu, zpracování a dopravu s celkovým zdražováním energií.
Významnou roli hraje zejména růst cen pohonných hmot. Těžba dřeva je totiž energeticky náročnou činností, která vyžaduje nasazení těžké mechanizace, následnou přepravu kulatiny a často také její další zpracování, štípání či sušení. Vyšší ceny nafty se proto postupně promítají do celého dodavatelského řetězce. V případě pelet a briket se navíc výrazněji uplatňují také náklady na elektřinu a teplo potřebné při jejich výrobě.
Energetický trh možná stojí před obratem. Po období zlevňování přichází innogy s oznámením, že od ledna zvýší ceny elektřiny a plynu zákazníkům bez fixace. Rodina s roční spotřebou 20 megawatthodin plynu zaplatí o 6680 korun více. Podle ekonoma Lukáše Kovandy je to jasný signál: vyplatí se porovnat současné nabídky a fixovat cenu dřív, než podobný krok oznámí další dodavatelé.
Lukáš Kovanda: Fixujte, dokud je čas. Zdražení innogy může být teprve začátek
Názory
Energetický trh možná stojí před obratem. Po období zlevňování přichází innogy s oznámením, že od ledna zvýší ceny elektřiny a plynu zákazníkům bez fixace. Rodina s roční spotřebou 20 megawatthodin plynu zaplatí o 6680 korun více. Podle ekonoma Lukáše Kovandy je to jasný signál: vyplatí se porovnat současné nabídky a fixovat cenu dřív, než podobný krok oznámí další dodavatelé.
Současná situace je do značné míry důsledkem energetické krize, kterou letos vyvolal konflikt na Blízkém východě. Velkoobchodní cena zemního plynu v Evropě se na přelomu října a listopadu dostala až ke stu eurům za megawatthodinu, zatímco začátkem roku činila přibližně 30 eur.
Nezdražuje jen plyn, ale i jeho alternativy
Takto výrazné zdražení plynu zvyšuje náklady energeticky náročných provozů a vytváří tlak také na velkoobchodní ceny elektřiny. Dražší energie tak paradoxně zdražují i paliva, která by měla představovat jejich cenově dostupnější alternativu.
Sypaný prostorový metr štípaného měkkého dřeva na podzim prodával přibližně za 1 280 až 1 710 korun, u tvrdého dřeva šlo zhruba o 1 570 až 2 200 korun. Tuna certifikovaných dřevěných pelet vycházela přibližně na 11 900 až 13 000 korun. Výsledná cena pro domácnost přitom může být ještě vyšší kvůli dopravě, požadované délce polen nebo nákupu dostatečně vysušeného paliva.
Drahé energie znovu roztáčejí zdražování v eurozóně. Říjnová inflace vystoupala na čtyři procenta, nejvýše za tři roky a na dvojnásobek cíle Evropské centrální banky. Ta řeší nepříjemný souběh rizik: energetický šok zvyšuje ceny a zároveň ohrožuje hospodářský růst.
Energie zdražily o pětinu. Inflace v eurozóně je nejvýš za tři roky
Money
Drahé energie znovu roztáčejí zdražování v eurozóně. Říjnová inflace vystoupala na čtyři procenta, nejvýše za tři roky a na dvojnásobek cíle Evropské centrální banky. Ta řeší nepříjemný souběh rizik: energetický šok zvyšuje ceny a zároveň ohrožuje hospodářský růst.
Pro rodinné rozpočty může být zdražení citelné. Pokud domácnost dosud ročně vydávala za palivové dřevo například 25 tisíc korun, dvacetiprocentní zdražení znamená dalších pět tisíc korun ročně. Při dosavadních nákladech 40 tisíc korun už jde o osm tisíc korun navíc. Skutečný dopad ovšem závisí také na průběhu zimy, tepelných ztrátách domu, účinnosti kotle či kamen a kvalitě používaného paliva.
Zásadní je přitom rozlišovat cenu samotného dřeva od ceny skutečně získaného tepla. Levnější, ale vlhké dřevo nemusí být ekonomicky výhodnější než dražší a řádně vysušené. Část energie se totiž při spalování spotřebuje na odpaření vody. Vlhké dřevo navíc zhoršuje spalování a zvyšuje zanášení topného zařízení i spalinových cest. Domácnosti by proto při výběru neměly porovnávat pouze cenu za prostorový metr, ale také vlhkost, druh dřeviny a množství využitelné energie.
V zimě můžou ceny dál stoupnout
Další zdražování během zimních měsíců nelze vyloučit. Trh s palivovým dřevem vykazuje výraznou sezonnost. V období prvních silnějších mrazů totiž tradičně roste počet domácností, které potřebují zásoby rychle doplnit. To může přechodně zvýšit ceny zejména již vysušeného a připraveného dřeva.
Elektřina v Evropské unii zlevňuje, české domácnosti ale stále patří mezi ty, které platí nejvíc. Někteří dodavatelé navíc už zvýšili ceny nových tarifů a další zdražení části zákazníků se čeká od ledna 2027. Podle průzkumu Skupiny Klik.cz přitom 43 procent Čechů očekává vyšší účty za energie, téměř třetina ale nevěří, že by se jim změna dodavatele vyplatila. Rozdíly mezi nabídkami přitom mohou znamenat úsporu několika tisíc korun ročně.
Elektřina v EU zlevnila, část Čechů ale čeká zdražení. Přitom mohou ušetřit tisíce
Money
Elektřina v Evropské unii zlevňuje, české domácnosti ale stále patří mezi ty, které platí nejvíc. Někteří dodavatelé navíc už zvýšili ceny nových tarifů a další zdražení části zákazníků se čeká od ledna 2027. Podle průzkumu Skupiny Klik.cz přitom 43 procent Čechů očekává vyšší účty za energie, téměř třetina ale nevěří, že by se jim změna dodavatele vyplatila. Rozdíly mezi nabídkami přitom mohou znamenat úsporu několika tisíc korun ročně.
Z dlouhodobějšího hlediska se navíc český trh se dřevem stále vyrovnává s důsledky předchozí kůrovcové kalamity. Ta v minulých letech vedla k mimořádným objemům nahodilé těžby a přebytku zejména jehličnatého dříví.
S postupným odezníváním kalamity se však nabídka vrací k běžnějším poměrům. Ceny kvalitnější kulatiny proto již nemají tak silnou brzdu v podobě mimořádných kalamitních dodávek. Tento vývoj může ovlivňovat nejen palivové dřevo, ale také ceny řeziva a náklady dřevozpracujícího průmyslu.
Zákazníci ČEZ se smlouvou na dobu neurčitou si od ledna připlatí za elektřinu i plyn. Zdražení zasáhne 1,6 milionu odběratelů a bude se týkat stávajících i nových klientů bez závazku. Podle společnosti vzroste cena elektřiny bez fixace o 3,5 procenta, u plynu půjde o 6,5 procenta.
ČEZ zdraží energie 1,6 milionu klientů. Plyn podraží výrazněji než elektřina
Zprávy z firem
Zákazníci ČEZ se smlouvou na dobu neurčitou si od ledna připlatí za elektřinu i plyn. Zdražení zasáhne 1,6 milionu odběratelů a bude se týkat stávajících i nových klientů bez závazku. Podle společnosti vzroste cena elektřiny bez fixace o 3,5 procenta, u plynu půjde o 6,5 procenta.
Z ekonomického hlediska je důležité, že růst cen dřeva představuje další kanál, kterým se energetická krize přenáší do české ekonomiky. Zdražování se netýká pouze domácností přímo využívajících plyn či elektřinu, ale postupně zasahuje také spotřebitele, kteří spoléhají na jiné zdroje tepla. Přechod od plynu ke dřevu tak může snížit závislost na jednom druhu energie, nikoli však zcela odstranit cenové riziko.
V nejbližších měsících bude pro ceny dřeva rozhodující především vývoj cen pohonných hmot a energií, průběh topné sezony a dostupnost suchého paliva. Pokud energetická krize přetrvá a zima bude chladnější, může cenový tlak pokračovat. Naopak uklidnění energetických trhů a mírnější počasí by měly růst cen tlumit. Domácnosti by každopádně měly více než dříve věnovat pozornost nejen ceně paliva, ale především celkové hospodárnosti vytápění.