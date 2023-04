Česká Trinity Bank loni vydělala přes miliardu, i letos ji táhne zájem o spoření

Česká Trinity Bank loni zpětinásobila zisk. Podle auditovaných výsledků přesáhl její zisk před zdaněním jednu miliardu korun. Jde o historický rekord, který ten dosavadní z předloňského roku překonal o 400 procent.

Reklama

Trinity Bank zaznamenala v roce 2022 nejlepší hospodářské výsledky ve své historii. Zisk před zdaněním, který potvrdil auditor KPMG koncem března, činil 1 002 429 000 korun. Bance k rekordním výsledkům pomohl růst úroků i zájmu o spořicí účty.

A banka pokračuje v ziskovém hospodaření i v roce 2023. „Za první dva měsíce roku 2023 jsme na hranici téměř 115 milionů korun a přeplňujeme náš plán zisku pro letošní rok o 20 procent. Těší nás, že pokračujeme i v růstu počtu klientů,“ komentuje první letošní ekonomické výsledky banky Dušan Benda, předseda představenstva banky. Banka má nyní přes 112 tisíc klientů.

Štědré úroky na „spořácích“

Výrazně do těchto čísel promlouvá i setrvalý zájem Čechů o spořicí účty. V meziročním srovnání mezi březnem 2022 a 2023 registruje Trinity Bank 17procentní nárůst objemu vkladu na spořicích účtech klientů banky. „Spořicí účty jsou dnes jednou z mála možností, jak co nejvíce ochránit své finanční prostředky před vysokou inflací a eliminovat ztrátu hodnoty svých peněz. Zároveň jde i o ideální finanční instrument, který může sloužit jako nutná životní pojistka – místo, kam kdykoli můžete sáhnout a využít své peníze pro nečekané životní výdaje, které se objeví,“ komentuje Benda zájem o spořicí účty.

Trinity Bank garantuje úrok 5,68 procenta u vkladů do půl milionu Money Trinity Bank přichází s garancí úrokové sazby 5,68 procenta do konce prosince 2023. Tato nabídka platí od dnešního dne (22. 3. 2023) pro všechny nové vklady na nově založené účty až do výše 500 tisíc korun. nst Přečíst článek

Důvodem jsou jak stále vysoké sazby na spořicích účtech, tak především i garance délky úrokových sazeb u tohoto finančního produktu. Zde je premiantem spořicí účet Trinity Bank se sazbou 5,68 procenta ročně s garancí až do konce roku 2023. „Jde o naši nejdelší garanci sazby. Pro klienty je tato garance výnosu velmi zajímavá, protože jim umožňuje i v čase nejistoty zachovat si jistotu vysoké sazby a zhodnocení úspor v celém letošním roce,“ hodnotí Benda.

Bilanční suma banky ke konci roku 2022 dosáhla 64 miliard korun a oproti roku 2021 narostla o 27 miliard. Výše regulatorního kapitálu činila čtyři miliardy, celkový kapitálový poměr dosáhl 22,2 procenta.

Nadále platí, že akcionářská struktura Trinity Bank zahrnuje téměř devět tisíc drobných českých akcionářů. Největší podíl v Trinity Bank vlastní zlínský podnikatel Radomír Lapčík, který je zároveň investorem byznysového portálu newstream.cz.

Trinity Bank navazuje na historii Moravského Peněžního Ústavu, který byl založen v roce 1996 ve Zlíně a patřil mezi největší spořitelní družstva v ČR. V roce 2018 získal bankovní licenci a od roku 2019 operuje na českém trhu pod obchodním jménem Trinity Bank.

video V krizi je nutná churchillovská síla, říká bankéř Radomír Lapčík Newstream TV My jsme od počátku skupinu stavěli konzervativně, díky tomu se nám krize podařilo zvládat velmi dobře, vypráví v pořadu Victory Club bankéř a finančník Radomír Lapčík. „Když ale krize nastane, šéf se musí postavit před tým a říct, že týmu věří a že krizi zvládneme,“ dodává Lapčík. Stanislav Šulc Přečíst článek

Češi kvůli inflaci znovu objevují téměř zapomenutý bankovní produkt Money Téměř zapomenutý bankovní produkt zažívá v posledním roce renesanci. Termínované vklady lákají Čechy na vyšší úrok, než jaký nabízejí spořicí účty. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Aktuální sazby spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu Money Sazby spořicích účtů v tuzemských bankách se v roce 2023 zatím moc nehýbou. Za celý loňský rok až do současnosti se jim podařilo zhodnocení zdvojnásobit, v těch nejlepších sazbách jsou už dokonce trojnásobně vyšší. Ty nejlepší nabízejí malé banky a kampeličky. Souvisí to s rostoucí inflací a následným zvyšováním základní úrokové sazby České národní banky (ČNB), která se tak pokoušela rozjetou inflaci přibrzdit. Od loňského léta pak začaly tuzemské banky zvedat sazby i kvůli hrozící speciální dani z mimořádných zisků. Které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok? Věra Tůmová Přečíst článek