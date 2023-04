AKTUALIZOVÁNO: Policie obvinila pět lidí v kauze Dozimetr kvůli VZP. Mezi nimi i exposlance ODS Šnajdra

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili v případu souvisejícím s kauzou Dozimetr pět lidí. Uvedl to státní zástupce Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Kvůli hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) viní policie skupinu z trestných činů podplacení, přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Servery Seznam Zprávy a Deník N minulý týden uvedly, že mezi stíhanými je i bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr. „Potvrzuji, že policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, zahájila na základě mého pokynu trestní stíhání pěti osob," uvedl Borgula. „Vyšetřovaná trestná činnost souvisí s hospodařením Všeobecné zdravotní pojišťovny. Další informace není možné k věci poskytnout," dodal.

Šnajdr obvinění odmítá, uvedl minulý týden jeho právní zástupce Lukáš Trojan. Serveru Seznam Zprávy sdělil, že se obvinění někdejšího politika opírá o tvrzení spolupracujícího obviněného, podnikatele Pavla Dovhomilji, stejně jako bylo jeho stíhání v kauze manipulace nemocničních zakázek založeno na výpovědi podnikatele Tomáše Horáčka.

„Klient si klade otázku, zda jde o náhodu, či zda pan Dovhomilja a pan Horáček svůj postup vůči klientovi vzájemně nekoordinují. Klient je přesvědčen, že vyšetřování přinese odpovědi i na tuto otázku," uvedl Trojan.

Hlavní kauzou v Dozimetru jsou zakázky Dopravního podniku

Hlavní větev kauzy Dozimetr se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku (DPP). Ve větvi týkající se VZP podezřelí žádali podle policie provize po společnostech, které pojišťovně dodávají IT služby.

Deník N napsal, že dalšími stíhanými jsou vedle Šnajdra bývalý náměstek VZP pro informatiku Tomáš Knížek, bývalý ředitel technické podpory VZP Josef Listík a Dovhomilja. Posledně jmenovaný Dovhomilja už byl dříve obviněn v hlavní větvi kauzy kolem DPP a od poloviny loňského roku spolupracuje s policií.

Celkem bylo obviněno dvacet lidí

V kauze Dozimetr bylo ještě před novou sérií obvinění stíháno více než deset lidí v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Policisté tvrdí, že organizovaná Redlova skupina systematicky obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení. Jejich cílem bylo získat od vítězných firem úplatky.

Šnajdr čelí kromě Dozimetru obvinění i v kauze manipulace nemocničních zakázek. V roce 2019 byl obviněn z přijetí úplatku kvůli zakázce pražské Nemocnice na Bulovce a v roce 2021 bylo jeho obvinění rozšířeno o padělání listin. Celkem bylo v tomto případě postupně obviněno přes 20 lidí a osm právnických osob, část z nich už byla odsouzena.

