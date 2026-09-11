Česko konečně objevuje startupy. Investorům nabídne daňový odpočet až pět milionů
České startupy se mají poprvé dočkat vlastního zákonného rámce. Připravovaný zákon zavádí definici startupu, firmám slibuje méně administrativy a jejich investorům možnost odečíst si od daňového základu až pět milionů korun. Česko se tak snaží dohnat země, které mladým technologickým firmám nabízejí příznivější podmínky už roky.
Do českého právního řádu konečně vstoupí pojem startup. Zákon, který činnost tohoto druhu firem vymezí, přizná výhody jim a daňové výhody jejich andělským investorům, prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
Zbrusu nový zákon o startupech, jehož hlavní rysy na konci srpna představila vláda, definuje pojem startup a vymezuje mantinely, do nichž se firma musí vejít, aby si na svůj vývěsní štít mohla toto označení napsat. A mít z něj výhody.
Zákon má být podle očekávání prvním stavebním kamenem podpory startupů, které jsou synonymem převratných nápadů a potenciálu prorazit s nimi na globálním trhu. Zainteresované strany, jako Česká startupová asociace či společnost Eldison, totiž počítají s tím, že nový zákon vytvoří základy a pár prvních pater, na něž budou přibývat patra další.
Zákon má umožnit investorům do startupů odečíst si od daňového základu až pět milionů korun, osvobodit startupy od části administrativních povinností a diskutuje se i o tom, že by jim právní norma ulehčila přijímání a odchody zaměstnanců.
Zákonná předloha se momentálně nachází v připomínkovém řízení. Zákon by měl podle představ vlády vstoupit v platnost v červenci příštího roku.
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Pojem startup už se v Česku používá dlouho. Označuje podnikatelský projekt, založený na nějakém převratném, inovativním nápadu, kolem nějž vzniká firma, která má díky tomuto nápadu potenciál extrémně rychlého růstu a globálního úspěchu. Ale zatím se do značné míry teprve hledá. Proto je spojena se značnými riziky, které si samozřejmě investoři, hledající na trhu uplatnění pro své volné peníze, předobře uvědomují.
A startupy jsou na takzvaných andělských investorech či venture fondech závislé. Odkud by měl třeba nadaný student vzít dostatek peněz na vývoj nového produktu a k tomu ještě na velmi potřebný marketing? K hlavním cílům nového zákona o startupech patří právě podpora zájmu investorů, jejich motivaci má zvýšit daňová pobídka.
Jak připomíná mezinárodní internetová platební brána a fintech platforma WayForPay, v roce 2025 se Česko umístilo až na 19. místě z 22 zemí v hodnocení European Startup Nations Alliance podle plnění standardů příznivého prostředí pro startupy. Jednou z nejslabších oblastí se ukázal přístup k financování: hodnocení Česka v tomto kritériu kleslo z 67 procent na 22 procent.
Problém podle WayForPay vnímá i samotný byznys. Průzkum českého startupového prostředí ukázal, že 73 procent respondentů považuje daňovou a finanční zátěž za významnou překážku, více než 65 procent administrativu a regulaci a 59,6 procent přístup ke kapitálu. Jiný průzkum českých startupů a investorů ukázal, že přibližně třetina startupů již zvažovala přesun sídla do zahraničí nebo tak již učinila.
„Nový zákon se má pokusit tuto situaci změnit nikoli prostřednictvím přímých státních dotací, ale vytvořením srozumitelnějších pravidel a pobídek pro soukromý kapitál,“ uvádí zmíněný fintech.
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Daňové odpočty
Nejvýraznější výhodou, kterou by měl přinést zákon o startupech, je daňová pobídka andělským investorům. Tedy lidem, bez nichž s největší pravděpodobností nelze ani sebepřevratnější nápad rozjet a přeměnit v podnikatelský úspěch.
„Daňové pobídky pro angely jsou jedním z nástrojů, jak české investory přesvědčit, aby víc kapitálu investovali do ambiciózních českých firem – raději než do osmého investičního bytu,“ podotýká expert na komunikaci v IT a technologiích, startupový mentor a tvůrce komunit asociace Jiří Vicherek. Asociace se podle své mluvčí Veroniky Kaiser aktivně podílí na přípravě zákona.
Investoři do startupů si podle stávajícího návrhu zákona budou moci od svého daňového základu odečíst až pět milionů korun.
„Silnější, větší pobídku bychom samozřejmě uvítali, nicméně navrhovaná verze je prvním konkrétním benefitem. Existence takové daňové úlevy je v tuto chvíli významnějším signálem než její výše. Ta je dostatečná na to, aby českým startupům pomohla získat pozornost investorů v konkurenci jiných forem investic, ať už jde o akcie, kryptoměny nebo nemovitosti. Je to nezbytný začátek; pro upgrade českého startupového prostředí potřebujeme mnohem víc podobných iniciativ a násobně víc kapitálu,“ hodnotí daňovou pobídku Vicherek.
Pokud investor uplatní maximální daňový odpočet, sníží se mu podle asociace vyměřená daň o 750 tisíc či 1,15 milionu korun. Podle toho, jaká část jeho ročního příjmu patří do 15procentní a jaká do 23procentní daně. Vyšší sazbou fyzické osoby daní část příjmu přesahující 36násobek průměrné mzdy, což při průměrné mzdě naměřené ve druhém kvartále letošního roku 51 966 korun znamená hranici zhruba 1,9 milionu korun.
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Vstupní branou do světa startupů – certifikace
Podmínkou čerpání výhod, určených startupům, je certifikace. Prvním kritériem, které vymezí podnikatelské aktivity, které lze zařadit pod pojem startup, bude stáří firmy. Startup by neměl být starší než osm let, v případě společností, které se zabývají velmi složitými technologiemi (deep tech), by to mohlo být až deset let.
Dalším omezujícím faktorem je roční obrat. Ten by u startupu neměl přesáhnout 250 milionů korun. A firma musí platit mzdy i daně v Česku.
Certifikáty bude vydávat nová státní agentura CzechBusiness, která vznikla prvního srpna letošního roku propojením dosavadních kompetencí agentur CzechTrade a CzechInvest. Ta bude posuzovat také inovativnost, potenciál rychlého růstu a schopnost mezinárodní expanze.
Startupy by měly od státu dostat ještě další formu podpory. Tou má být snížení reportovací povinnosti a v prvních letech i snížení množství kontrol a další úlevy směřující ke snížení administrativní zátěže mladých firem.
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Dobrý první krok
„Je to dobrý první krok. Česko poprvé dostává zákonnou definici startupu a konkrétní důvod, proč má domácí kapitál investovat do rizika. Fyzická osoba, typicky andělský investor, si totiž od základu daně může odečíst investice až do pěti milionů korun ročně. A na rozdíl od jiných zemí návrh myslí i na to, jak se rané investice reálně dělají. Odpočet se vztahuje nejen na investice do akcií či vklady do základního kapitálu, ale měl by směřovat i na jiné typy investic. Britské EIS nebo španělský model pracují jen s akciemi a podíly; česká verze je v tomhle praktičtější,“ konstatuje Štefan Šurina, zakladatel a předseda představenstva technologické společnosti Eldison.
„Chytře je převzatá i certifikace po španělském vzoru. O statusu má úřad rozhodnout do tří měsíců, a když to nestihne, platí fikce, že vyhověl. Věříme, že to může oslovit i drobné investory, kteří dosud ukládali peníze především do nemovitostí, aby startupy začali vnímat jako další třídu aktiv vedle nemovitostí,“ dodává.
České startupové asociaci by se líbilo prosazení dalších věcí.
„Kromě startupu bychom rádi zákonně zadefinovali také „scaleup“, abychom pokryli všechna stádia rozvoje globálně úspěšné technologické firmy. Další benefity se nabízejí v rámci novelizace existujících zákonů, dlouhodobě řešíme například rozšíření rámce pro zaměstnanecké akcie (ESOPy) nebo transfer technologií a komercializaci vědy,“ popisuje Jiří Vicherek.
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Větší flexibilita v nabírání a propouštění zaměstnanců
Daňové odpočty pro investory a administrativní úlevy pro zakladatele startupů nejsou jedinými významnými změnami. Další by měly být úpravy pracovněprávních vztahů směrem k větší flexibilitě příchodu a odchodu zaměstnanců.
Česká startupová asociace by to jednoznačně uvítala. „České startupy dlouhodobě brzdí náš rigidní pracovněprávní systém. Vedle rozšíření ESOP rámce byl tak jednou z našich velkých iniciativ také takzvaný flexiworker, který by umožňoval volnější podmínky spolupráce startupů s kontraktory,“ říká Jiří Vicherek.
„Po měsících konstruktivních debat však flexiworker ve startupovém zákoně zatím nebude, Ministerstvo práce a sociálních věcí chce situaci kolem OSVČ nakonec řešit komplexněji. Dává tedy nyní smysl počkat na finální znění jejich řešení, které projde parlamentem. V praxi pak uvidíme, jak to bude fungovat a zda to startupům opravdu pomůže, nebo jestli bude potřeba jednat o další úpravě,“ uzavírá.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.