Z hackathonu do IKEMu. Český medtech získal certifikaci a 11 milionů
Začínal jako nápad z hackathonu, dnes má za sebou tisíce hodin testování a ostrý provoz v IKEMu. Startup HTG Medical získal 450 tisíc eur na zahraniční expanzi svého zařízení, které automatizuje sledování pacientů na jednotkách intenzivní péče. O investici informoval v tiskové zprávě fond JIC Ventures, jeden z účastníků investičního kola.
Český startup HTG Medical vyvinul zařízení, které na jednotkách intenzivní péče automaticky měří výdej moči a výsledky posílá rovnou do nemocničního systému. Produkt už otestoval IKEM. Nově získal také evropskou certifikaci a investici 450 tisíc eur. S čerstvým kapitálem chce firma vstoupit na několik evropských trhů.
Měření výdeje moči patří na jednotkách intenzivní péče k běžným, ale důležitým úkonům. Zdravotní sestry ho často provádějí ručně a výsledky následně zapisují do dokumentace. Český startup HTG Medical chce tuto rutinu nahradit automatickým systémem.
Jeho zařízení HTG Urogram průběžně sleduje množství vyloučené moči a data odesílá přímo do nemocničního informačního systému. Podle firmy tak může sestrám ušetřit až hodinu práce denně a současně omezit chyby vznikající při ručním měření a přepisování údajů.
Produkt už prošel ostrým provozem na kardiovaskulární jednotce intenzivní péče pražského IKEMu. Nyní získal také certifikaci podle evropského nařízení o zdravotnických prostředcích MDR, která firmě otevírá cestu ke komerčnímu prodeji.
Český startup Webout, který firmám pomáhá tvořit personalizované videokampaně v reálném čase, získal seedovou investici 1,65 milionu eur (asi 40 milionů korun). Peníze posílají Seed Starter Slovenské spořitelny, Energy Venture Pals a JIC Ventures. Firma chce s novým kapitálem prorazit v USA, kam se přesunul i jeden ze zakladatelů.
Český startup chce změnit videoreklamu. Webout nabral investory a míří do USA
Zprávy z firem
Český startup Webout, který firmám pomáhá tvořit personalizované videokampaně v reálném čase, získal seedovou investici 1,65 milionu eur (asi 40 milionů korun). Peníze posílají Seed Starter Slovenské spořitelny, Energy Venture Pals a JIC Ventures. Firma chce s novým kapitálem prorazit v USA, kam se přesunul i jeden ze zakladatelů.
Investoři nabídli více, startup vzal jen část
Na další růst získal HTG Medical v pre-seed investičním kole 450 tisíc eur, tedy zhruba 11 milionů korun. Kolo vedli Garage Angels společně s Electron Capital Partners. Připojil se také fond JIC Ventures a stávající investoři Jinej fond a Dendis Capital.
Zájem byl podle startupu výrazně vyšší. Celková hodnota nabídek přesáhla milion eur, firma se však rozhodla přijmout méně než polovinu dostupného kapitálu.
„Tento zájem nám potvrzuje, že investoři věří směru, kterým se HTG Medical vydává,“ říká technický ředitel a spoluzakladatel firmy Max Klimeš.
Celkem už startup v pre-seed fázi získal více než milion eur.
Pro JIC Ventures jde o třetí investici nového fondu, který začal fungovat v dubnu letošního roku. Fond se chce zaměřovat na technologické firmy v raných fázích vývoje, včetně projektů kombinujících hardware a software.
„HTG Medical vzniklo přesně tak, jak mají technologické startupy vznikat – z reálného problému, který pojmenují lidé v terénu. Lékaři v IKEMu věděli, co nefunguje, a tým to přetvořil v produkt,“ říká managing partner JIC Ventures Radim Kocourek.
Začalo to snahou dát dětem bezpečný způsob, jak říct, že se ve škole děje něco špatného. Dnes FaceUp pomáhá firmám po celém světě zachytit podvody, porušování pravidel, šikanu nebo sexuální obtěžování. Platformě důvěřuje přes 3600 organizací, včetně Mercedesu, Heinekenu či KFC. A nová investice přes 110 milionů korun má český startup posunout ještě hlouběji do korporátního světa.
Český startup FaceUp začal u školní šikany, teď řeší firemní etiku. Investoři mu poslali 110 milionů
Zprávy z firem
Začalo to snahou dát dětem bezpečný způsob, jak říct, že se ve škole děje něco špatného. Dnes FaceUp pomáhá firmám po celém světě zachytit podvody, porušování pravidel, šikanu nebo sexuální obtěžování. Platformě důvěřuje přes 3600 organizací, včetně Mercedesu, Heinekenu či KFC. A nová investice přes 110 milionů korun má český startup posunout ještě hlouběji do korporátního světa.
Certifikace zabrala 15 měsíců
Získání evropské certifikace je pro zdravotnické startupy jednou z největších překážek na cestě k zákazníkům. Po zpřísnění evropské regulace MDR musí firmy doložit bezpečnost, funkčnost i způsob výroby a dlouhodobého dohledu nad produktem.
HTG Medical podle svých údajů absolvoval proces během 15 měsíců. Urogram má za sebou více než čtyři tisíce hodin testování v nemocničním provozu a pilotní projekty v několika českých zdravotnických zařízeních.
Certifikace startupu umožňuje začít zařízení prodávat v Evropské unii. Současně může usnadnit registraci na dalších trzích, například v Austrálii, Singapuru, Malajsii nebo Saúdské Arábii.
První na řadě je Evropa
Čerstvé peníze chce HTG Medical využít především na zahraniční expanzi. Firma už spolupracuje s distributory a jako první se chystá vstoupit do Rakouska, Španělska, Francie a Nizozemska.
Startup sází na obchodní model, který nemocnicím nemá výrazně zvýšit současné náklady. Místo ručně používaných pomůcek mají získat automatizované měření a data, přičemž firma počítá s opakovanými příjmy spojenými s provozem zařízení.
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí
Enjoy
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
„Zákazník neutratí více než dnes, ale dostane automatizaci a data navíc. V nemocnicích je to reálná vstupní strategie,“ říká další z managing partnerů JIC Ventures Miloš Sochor.
Právě schopnost dostat se do nemocničního provozu bývá u medtech startupů často důležitější než samotná technologická novinka. Zdravotnická zařízení pracují s dlouhými nákupními cykly, přísnými pravidly a omezenými rozpočty. HTG Medical se proto snaží nabídnout úsporu práce bez výrazného růstu nákladů.
U jednoho přístroje startup skončit nechce
Urogram má být pouze prvním produktem. Firma plánuje vyvíjet další zařízení, která se napojí na nemocniční infrastrukturu a převezmou část rutinního sledování pacientů na jednotkách intenzivní péče.
Cílem je postupně vybudovat širší platformu pro automatizaci JIP, nikoli zůstat výrobcem jediného měřicího zařízení. Právě další vývoj produktů a rozjezd prodeje v zahraničí ukážou, zda se firmě podaří přenést zkušenost z českých nemocnic i do většího evropského byznysu.
Moondust Ventures spouští fond zaměřený na digitální transformaci evropského zdravotnictví. U nového fondu za půl miliardy jsou i Češi.
Český kapitál míří do medicíny budoucnosti. Nový fond vsadí na AI půl miliardy
Zprávy z firem
Moondust Ventures spouští fond zaměřený na digitální transformaci evropského zdravotnictví. U nového fondu za půl miliardy jsou i Češi.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.