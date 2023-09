Peking mrhá talenty. Nezaměstnané absolventy musejí živit rodiče

Na čínských vysokých školách letos promovalo více než desetkrát tolik absolventů než před dvaceti lety. Nejlidnatější ekonomika světa pro ně ale nemá pracovní uplatnění. A Peking se zmohl jen na krycí manévry, ukončil reportování údajů o nezaměstnanosti mladých.

Vysoké školy v Číně letos opustilo 11,6 milionu absolventů, ještě v roce 2000 to byl pouhý milion. Takové množství vysokoškoláků přidělává zkoušené čínské ekonomice další problém, píše deník WSJ. Absolventi dnes mají mnohem vyšší očekávání, co se příjmu i stability zaměstnání týče. Krátce po promoci je ale čeká rozčarování. Zjišťují, že v současné realitě čínského hospodářství soupeří s dalšími tisícovkami čerstvých absolventů o pouhou hrstku pracovních nabídek, které odpovídají jejich schopnostem a očekávání.

Po letech studií jsou frustrovaní a nemohou sehnat slušnou práci. Nezaměstnanost mladých se v Číně dostala na rekordní úrovně. V červnu dosáhla ve městech 21,3 procenta. Ještě před pandemií dosahovala polovičních hodnot.

Kapesné od rodičů i ve třiceti

Peking před problémem zavírá oči. Místo pokusu o to situaci mladých řešit, raději vláda v srpnu narychlo oznámila, že přestane tato data reportovat a přezkoumá metodiku. Podle analytiků toto rozhodnutí zapadá do mlžení ohledně skutečného stavu čínské ekonomiky.

Analytici podotýkají na konsekvence, které sebou nese nedostatek odpovídajících pracovních pozic pro vysokoškoláky. Bez stabilní práce Číňané odkládají svatby a zakládání rodiny, což je pro stárnoucí Čínu zásadní problém.

V Číně se tak rozšířil pozoruhodný trend. Absolventi, ale také dvacátníci či třicátníci, které vysílila náročná práce ve vysoce konkurenčním prostředí, se stávají „dětmi na plný úvazek“. Na sociálních sítí se z toho stal virální trend. Mladí lidé tráví čas se svými rodiči, starají se jim o byt, uklízí, vaří, někteří za to od rodičů pobírají i mzdu.

Fabriky lidi s titulem netáhnou

Centrální vláda nařídila státním firmám nabrat více absolventů a také nabádá absolventy k přijetí manuálních pracovních příležitostí, to se ale u vysokoškoláků nesetkává příliš s pochopením. Většina by chtěla pracovat pro čínské technologické firmy, ty ale přitom nedávno propouštěli poté, co jim vláda novou regulací přistřihla křídla.

