Frycův Reflex Capital otevře další fond

Venture kapitálová společnost zakladatele Mall.cz Ondřeje Fryce Reflex Capital má aktuálně rozinvestováno sedmdesát milionů eur.

Tuzemský venture kapitálový fond Reflex Capital zakladatele Ondřeje Fryce letos otevře další, už třetí, investiční strukturu, ponese název Reflex 3. Fryc to uvedl v pořadu Jiný peníze na newstrem.cz.

Aktuální fond Reflex 2 má podle něj rozinvestováno už 66 procent kapitálu. „Pomalu připravujeme Reflex 3. Bude to malý fond, počítáme s kapitálem 20 milionů eur, jako měl Reflex 2,“ vysvětlil Fryc. „Je to proto, že tam nemůžeme mít moc firem, chceme jim být hodně nablízko, abychom věděli, co se tam děje. Obecně se cítíme nejlépe při investici kolem jednoho milionu eur,“ říká. Cílově by ve fondu mělo být deset až patnáct firem.

„Na tomto poli je nejméně konkurence, protože většina fondů se dělá výrazně větší, třeba sto milionů eur. Mezi andělskými investory, kteří jsou kolem milionu euro a těch velkých kolem sto milionů eur, je obrovský prostor, skoro nikdo tam není. U této velikosti už musí být aparát, tým, musí být z čeho jej živit. My už jej máme, už z Reflexu 1,“ dodal Fryc.

Druhý fond jsme založili pro kamarády

Reflex 1 je první fond Reflex Capitalu, který Fryc založil s partnery po odchodu z Mall.cz. Venture kapitálové fondy pracují s penězi investorů, kteří čekají výnos v horizontu pěti, deseti let. „Máme dva fondy, první, kde máme jen vlastní peníze, nemáme tam tedy externí investory a tudíž ani tlak na to, abychom ty firmy pak prodali. Ve fondu Reflex 2 máme externí investory, ti očekávají, že to portfolio pošleme dál, prodáme a jejich investici jim vrátíme s nějakým zhodnocením. Takže když máme projekt, u kterého nevidíme nějakou exit fázi, tak ho dáme do Reflex 1, když je standardnější, jde do Reflex 2,“ vysvětluje filozofii své investiční společnosti Fryc.

„Reflex 2 jsme založili proto, že za námi chodili známí a kamarádi, že by s námi chtěli investovat. Od začátku jsme v tom nechtěli mít žádné instituce, žádné evropské státní peníze. To je absolutně unikátní, protože většina fondů má zdroje třeba z Evropského investičního fondu, penzijní fondy či EBRD. My jsme si řekli na začátku, že toto nechcem, nechceme tím ztrácet čas, posílat zbytečné reporty, nic nám to neříká. My dokonce ani nevybíráme management fee (poplatek za správu fondu, pozn. red.). Jsme takoví specifičtí investoři, děláme to pro výnosnost na konci, nikoli kvůli tomu, abychom vybrali poplatek z desítek milionů euro,“ dovává Fryc

Reflex Capital investoval do řady firem, nejúspěšnější z hlediska výnosnosti byl dolarový jednorožec Productboard. Celkem má společnost rozinvestováno 70 milionů eur.

