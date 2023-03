Kuřácký start-up za desítky miliard. Výrobce Marlboro kupuje e-cigaretový NJOY Holdings

Americká tabáková společnost Altria Group koupí zhruba za 2,75 miliardy dolarů (60,8 miliardy korun) začínajícího výrobce elektronických cigaret NJOY Holdings. Výrobce cigaret Marlboro tak opět sází na rychle rostoucí trh s elektronickými cigaretami, i když jeho předchozí investice do firmy Juul ho připravila o miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters.

Součástí transakce je také další platba až 500 milionů dolarů, která závisí na rozhodnutí regulačních úřadů ohledně některých produktů NJOY. Firma NJOY je jedním z mála výrobců vaporizačních zařízení, jehož produkty mají povolení od federálních regulačních úřadů.

Altria utopila v Juulu přes 12 miliard dolarů

Altria také oznámila, že investici do společnosti Juul vyměnila za nevýhradní globální licenci na část jejího duševního vlastnictví. Altria v roce 2018 investovala do firmy Juul 12,8 miliardy dolarů, k prosinci loňského roku však hodnota této investice klesla na 250 milionů dolarů.

Juul stále čelí velkým regulačním a právním problémům, včetně tisíců žalob. Ukončením dohody si Altria uvolnila cestu ke koupi jiného výrobce elektronických cigaret nebo k vývoji vlastních produktů, protože dohoda s firmou Juul mu bránila firmě konkurovat.

Nová akvizice firmy NJOY by měla Altrii do tří let od završení transakce zvýšit očištěný zisk na akcii, časový plán pro dokončení transakce však Altria neposkytla. Potvrdila nicméně, že v letošním roce očekává zisk na akcii v rozmezí 4,98 až 5,13 dolaru.

