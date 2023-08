Nová hrozba: Místo hrnců pochybné investice. Šmejdi opět líčí na chudáky

Jednou z nejrychleji rostoucích oblastí kriminality jsou falešné internetové investice. Novodobí digitální šmejdi připraví falešné internetové stránky, na nichž slibují mimořádný výnos zejména díky investicím do kryptoměn, po odeslání peněz ale „klientům“ většinou zbydou oči pro pláč.

Reklama

Jen na území USA dokázaly úřady v roce 2022 identifikovat podvody s digitálními investicemi v hodnotě 3,3 miliardy dolarů. To představuje meziroční nárůst o téměř 130 procent. Největší podíl přitom představují podvody s „investicemi“ do kryptoměn, které zaznamenaly meziroční nárůst o téměř 200 procent.

Důležité přitom je si uvědomit, že tyto identifikované transakce jsou pouhým vrcholem ledovce. Většinu podvodů klienti nenahlásí, případně ještě nevědí, že se stali oběťmi podvodu.

Trumpovi právníci hrají o čas. Hlavní líčení chtějí posunout na rok 2026, přečíst musí miliony stránek obžaloby Politika Právníci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek navrhli soudkyni duben 2026 jako termín hlavního líčení ve federálním procesu ohledně exprezidentovy snahy zvrátit výsledky posledních voleb hlavy státu. Žádost zdůvodnili mimo jiné „masivním" množstvím dokumentů, které musí projít. Prokurátoři žádají termín dlouho před prezidentskými volbami v listopadu 2024. Soudkyně Tanya Chutkanová by o věci mohla rozhodnout do konce měsíce. ČTK Přečíst článek

Tyto podvody přitom mají globální charakter, mnohdy útočníka a oběť od sebe dělí desítky tisíc kilometrů.

Jak přijít o 160 tisíc eur

Podle agentury Bloomberg se v posledních měsících do tažení proti těmto podvodům vydává zejména Německo. Největší evropská ekonomika se totiž stává hlavním cílem podvodníků, experti citovaní Bloombergem odhadují škody na 1 miliardu dolarů ročně. Většinou to přitom začíná zcela nevinně.

„Některé gangy například zneužívají důvěřivé Evropany prostřednictvím seznamovacích aplikací. Jedna 45letá žena například zjistila, že má rakovinu, a aby přišla na jiné myšlenky, zapsala se na seznamovací platformu. Krátce nato se jí ozval příjemný Asiat a začali si psát. Po čase začali přemýšlet nad společným životem a muž navrhnul společné investice do kryptoměn,“ popisuje Bloomberg začátek příběhu jednoho podvodu.

Zakladatel kryptoburzy FTX Bankman-Fried půjde do vězení kvůli manipulaci se svědky Leaders Zakladatel kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried zamíří do vězení. Soudce se totiž přiklonil k žádosti federálních žalobců o zamítnutí kauce kvůli údajné manipulaci se svědky. kuš Přečíst článek

Žena nejprve investovala 100 eur, krátce nato dostala „bonus“ ve výši 200 eur. Na účet. Postupně investovala víc a víc, půjčila si dokonce 60 tisíc eur. Celková investice činila 160 tisíc eur. „Po zhodnocení, které investice měla dosáhnout, ukázala výši 900 tisíc eur, žena chtěla peníze vybrat. Nejprve po ní systém chtěl různé poplatky za vybrání, poté platforma přestala fungovat a “přítel” se už nikdy neozval,“ uvedl Bloomberg.

Gangy z Asie i Balkánu

Ačkoli hlavním záporákem tohoto příběhu je Asiat a němečtí vyšetřovatelé se domnívají, že seznamovací aplikace zneužívají zejména kriminální skupiny z Asie, celý systém je mnohem globálnější, a hlavně roztříštěnější.

Jednotlivé části i jednoho konkrétního podvodného schématu mohou ležet v několika různých zemích, velmi často v několika zemích Balkánu a bývalého Sovětského svazu. To přitom značně komplikuje činnost policii a dalším složkám bojujícím s tímto typem zločinu.

video Největší luxus je čas, říká spolumajitelka Moseru Kateřina Zapletalová Enjoy Výrobce českého křišťálu Moser je synonymem kvality, výjimečnosti, tradice, mistrovského řemesla a také luxusu. A luxus je pro mnohé lidi lákavý, rádi by se jím obklopovali a budovali kolem sebe auru výjimečnosti. Ta ale na materiálních věcech nestojí, důležité jsou úplně jiné hodnoty. „Musí být soulad mezi tím, kým jsme uvnitř a tím, co vysíláme navenek,“ míní spolumajitelka Moseru Kateřina Zapletalová. Pokud tomu tak není a člověk není autentický, tak místo budování luxusního osobního brandu skončí někde ve škatulce naleštěné bídy. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Úspěšný boj se šmejdy

Přesto mají i policisté řadu úspěchů. Již v roce 2021 se Němcům podařilo rozbít jednu skupinu online podvodníků. A jeden z odsouzených, Tal-Jacki Z.F., pak velmi detailně popsal fungování těchto skupin.

Upozornil na to, že většina lidí v daném schématu vůbec netuší, že páchá kriminální činnost. Navíc vše má působit jako běžný byznys. Tal-Jacki například pomáhal budovat call centra v Bulharsku, Srbsku a dalších zemích jihovýchodní Evropy, dával dohromady tým programátorů, jejichž úkolem bylo naprogramovat stránky simulující obchodní platformu.

„Uživatel, který tam přišel, nemohl poznat, že jde o podvod. Všechno sedělo, i data z burzy byla stejná, jako mají ostatní platformy,“ vysvětlil pro Bloomberg Tal-Jacki. „Když uživatel dokončil obchod, věřil, že udělal standardní obchod,“ dodal.

V Rusku vyjdou aktualizované učebnice dějepisu. Je to propaganda, říká tamní učitel Politika V Rusku se za vlády Vladimira Putina v Kremlu píší i učebnice dějepisu. Poradce ruského prezidenta Vladimir Medinskij vydal čtyři učebnice určené pro školáky ve věku od 16 do 18 let, ve kterých přináší zcela zrevidovanou interpretaci rozpadu Sovětského svazu, Putinovy éry i příčin války na Ukrajině, píše agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Pozor na „ČEZ“ a „známé tváře“

Také v České republice je tato oblast zločinu na vzestupu. I čeští uživatelé internetu a sociálních sítí posílají peníze americkým vojákům či úspěšným vynálezcům, případně kráskám z východu.

V posledních měsících se pak množí případy zneužívání známých značek a jmen. Zejména na sociální síti Facebook se šíří falešné reklamy na možnost investovat stejně chytře jako některá z celebrit či některý z miliardářů.

Zvláštní kategorií pak je energetická skupina ČEZ. Ta dokonce podvodným inzerátům věnuje významnou část svého korporátního webu.

„Podobně jako jiným velkým firmám napříč obory se klamavé internetové reklamy nevyhnuly ani naší společnosti. Podvodníci skrytí za anonymitou internetu vyzývají ke zdánlivě velmi výhodné příležitosti obchodování s kryptoměnami a akciemi. Reklamy lákají na údajný nový způsob automatického obchodování s kryptoměnami, který měl údajně vyvinout právě ČEZ. Zdánlivou důvěryhodnost takových reklam zvyšuje to, že obsahují i zcela smyšlená vyjádření představitelů Skupiny ČEZ,“ upozorňuje firma. „Upozorňujeme, že takové reklamy jsou lživé a zneužívají dobré jméno Skupiny ČEZ a jejích představitelů. ČEZ nemá s těmito reklamami nic společného a intenzivně pracuje na jejich stažení. Bohužel jejich tvůrci jsou prakticky nedohledatelní. Apelujeme proto na všechny uživatele, aby podezřele „výhodné“ nabídky investic vždy nejprve důkladně prověřili. Nejlepší obranou zůstává obezřetný a skeptický přístup běžných uživatelů internetu.“