Trumpovi právníci hrají o čas. Hlavní líčení chtějí posunout na rok 2026, přečíst musí miliony stránek obžaloby

Právníci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek navrhli soudkyni duben 2026 jako termín hlavního líčení ve federálním procesu ohledně exprezidentovy snahy zvrátit výsledky posledních voleb hlavy státu. Žádost zdůvodnili mimo jiné „masivním" množstvím dokumentů, které musí projít. Prokurátoři žádají termín dlouho před prezidentskými volbami v listopadu 2024. Soudkyně Tanya Chutkanová by o věci mohla rozhodnout do konce měsíce.

Web Politico hodnotí návrh obhajoby jako „odvážný" krok, který je v „takřka absurdním kontrastu" se žádostí zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, aby hlavní líčení začalo 2. ledna 2024. Pokud by platil harmonogram navržený Trumpovým týmem, proces by vrcholil dlouho po nadcházejících prezidentských volbách, v nichž chce Trump kandidovat, a téměř šest let po událostech, z nichž obžaloba vychází.

Trump po volbách v roce 2020 odmítl uznat porážku a místo toho se svými spojenci hledal způsoby, jak zablokovat potvrzení výsledků. Po neúspěchu soudních stížností exprezidentův tábor vyvíjel nátlak na různé státní i federální činitele, shromažďoval v klíčových státech „falešné volitele" a burcoval voliče výmysly o rozsáhlých podvodech. Exprezident se tím podle Smithe dopustil zločinného spiknutí s cílem podvést vládu USA, mařit úřední procesy a připravit Američany o volební právo.

Republikánský politik na začátku měsíce u soudu uvedl, že se cítí nevinný. Při dalším soudním jednání minulý týden vyšlo najevo, že obžaloba chce jeho právníkům předat zhruba 11,5 milionu stránek důkazního materiálu. Obhajoba nyní tímto argumentuje ve své žádosti o dlouhý odklad hlavní části procesu.

„Kdybychom vytiskli a naskládali na sebe 11,5 milionů stránek... byla by výsledkem papírová věž sahající téměř 5000 stop (1500 metrů) do nebes," uvedli právníci exprezidenta. Také tvrdí, že případ nastoluje zcela nové otázky, jejichž analýza „vyžaduje významný čas". „Žádný prezident nebyl nikdy obviněn ze zločinu za skutky vykonané během výkonu funkce," napsali.

Trump aktuálně čelí celkem čtyřem obžalobám, dvěma federálními a dvěma vznesenými státními prokurátory v New Yorku a Georgii, zatímco usiluje o nominaci Republikánské strany pro nadcházející volby. Jeho předvolební kampaň se zcela jistě bude se soudními kauzami překrývat, neboť ve dvou z nich už byla naplánována hlavní líčení na březen, respektive květen 2024.

O tom, kdy by Trump měl stanout před porotou ve Washingtonu, rozhodne soudkyně Chutkanová. Očekává se, že alespoň předběžný termín stanoví při stání naplánovaném na 28. srpna, napsala agentura AP.