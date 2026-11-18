Němci srazí daň z elektřiny téměř na nulu. A benzin dostane strop
Berlín chystá výrazný zásah do cen energií. Daň z elektřiny sníží na nejnižší úroveň povolenou Evropskou unií a na tři měsíce zavede cenový strop na benzin a naftu. Účet za daňovou úlevu se může vyšplhat na 5,4 miliardy eur ročně. Německé domácnosti přitom ušetří měsíčně jen několik eur.
Německo od příštího roku sníží daň z elektřiny a zavede cenový strop na pohonné hmoty. Na nočním jednání se na tom dohodly strany německé vládní koalice - konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Obě opatření mají být dočasná. Snížení daně z elektřiny, které prosazoval kancléř Friedrich Merz, má platit zatím rok, nejvyšší povolené ceny pohonných hmot bude vláda určovat prozatím tři měsíce.
Dohoda ukončila spor, který přetrvával i po schválení návrhu státního rozpočtu na příští rok rozpočtovým výborem Spolkového sněmu. Ten počítá s výdaji 560,9 miliardy eur, tedy přibližně 13,7 bilionu korun. Zatímco kancléř Friedrich Merz požadoval snížení daně pro všechny odběratele elektřiny, ministr financí Lars Klingbeil z SPD namítal, že na takový krok nejsou v rozpočtu peníze.
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Daň z elektřiny spadne téměř na nulu
Německo už letos daň z elektřiny snížilo energeticky náročným průmyslovým podnikům a firmám v zemědělství a lesnictví. Merz ale prosazoval, aby se úleva rozšířila také na ostatní podniky a domácnosti. Koaliční partneři nakonec našli kompromis: daň se sníží od ledna 2027, zatím však pouze na jeden rok.
Z dosavadních 2,05 centu za kilowatthodinu (kWh) klesne na 0,1 centu, tedy na nejnižší možnou úroveň v Evropské unii. „Trvalé snížení je v plánu,“ uvedly koaliční strany ve společném prohlášení.
Pro domácnosti ovšem nepůjde o nijak závratné částky. Podle výpočtů srovnávacího portálu Verivox ušetří tříčlenná domácnost s roční spotřebou 4000 kWh přibližně 7,75 eura měsíčně. Jednočlenná domácnost se spotřebou 1500 kWh si polepší zhruba o tři eura měsíčně. Výraznější úspory lze očekávat u podniků s vyšší spotřebou elektřiny.
Úleva však nebude zadarmo. Podle propočtů může plošné snížení daně připravit německý rozpočet o 5,4 miliardy eur ročně.
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Další zásadní změna čeká německé řidiče. Od ledna vláda plánuje na tři měsíce zastropovat ceny benzinu a nafty. Opatření má navázat na dosavadní snížení energetické daně z pohonných hmot, které platí od začátku října a na konci prosince vyprší.
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Původní návrh ministryně hospodářství Katheriny Reicheové z CDU narazil na odpor koaličních sociálních demokratů. Počítal totiž s mimořádně přísnými podmínkami pro aktivaci cenového stropu. Ten by začal platit pouze tehdy, pokud by ceny pohonných hmot v Německu po tři po sobě jdoucí týdny rostly o více než pět procentních bodů rychleji než v průměru ostatních zemí Evropské unie. Podle agentury DPA přitom taková situace v minulosti nikdy nenastala.
Německo se stejně jako další evropské státy potýká s důsledky prudkého růstu cen energií. Benzin a nafta začaly zdražovat po útocích Spojených států a Izraele na Írán na konci letošního února. Následný válečný konflikt narušil lodní dopravu Hormuzským průlivem, který představuje jednu z klíčových tras pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu.
Berlín se tak snaží zmírnit dopady drahých energií na domácnosti i podniky. Zda se dočasné úlevy promění v trvalejší opatření, bude záležet na dalším vývoji cen a možnostech německého státního rozpočtu.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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