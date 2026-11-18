Českým investorům už domácí trh nestačí. Fidurock vyrazil na miliardové nákupy do Rakouska
Český realitní kapitál pokračuje v expanzi za hranice. Investiční skupina Fidurock koupila v rakouském Leobenu obchodní park za více než 20 milionů eur, tedy téměř půl miliardy korun. Pro společnost, která spravuje nemovitosti za více než 12,7 miliardy korun, jde o první akvizici na rakouském trhu. Další investiční příležitosti hledá také v Německu a Slovinsku.
Česká nemovitostní skupina Fidurock rozšiřuje své působení na další evropský trh. Po Česku a Slovensku vstupuje také do Rakouska, kde prostřednictvím fondu Fidurock Retail Parks Fund koupila obchodní park ve městě Leoben. Za nemovitost zaplatila přes 20 milionů eur, tedy téměř půl miliardy korun. Transakci financovala Erste Bank. Skupina tak pokračuje ve strategii investic do zavedených komerčních nemovitostí, které mají přinášet pravidelné příjmy z nájemného.
Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.
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Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.
Akvizice zároveň naznačuje další směřování české investiční skupiny. Fidurock se totiž po vhodných obchodních parcích rozhlíží také v Německu, Slovinsku a dalších evropských zemích. Nákup v Leobenu tak podle spoluzakladatele a výkonného ředitele skupiny Davida Hauerlanda představuje první krok k širší geografické expanzi.
„Na zajímavé retailové parky ke koupi se už delší dobu díváme nejen v České republice a na Slovensku, ale také v Rakousku, Německu, Slovinsku a dalších zemích Evropy. Věřím, že tímto parkem si otevíráme pomyslné dveře k dalším příležitostem,“ uvedl Hauerland.
Obchodní park s Lidlem a dalšími zavedenými řetězci
Nově získaná nemovitost se nachází v Leobenu, druhém největším městě rakouského Štýrska. Areál tvoří tři budovy s celkovou rozlohou přibližně 11 500 metrů čtverečních, přičemž téměř devět tisíc metrů čtverečních připadá na obchodní část. Mezi nájemce patří Lidl, DM, New Yorker nebo Deichmann.
Obchodní park vznikl v roce 2000 a v letech 2020 až 2022 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Výhodou má být poloha přímo u dálnice S6 a spádová oblast zahrnující podle údajů Fidurocku přibližně 75 až 80 tisíc obyvatel v dojezdové vzdálenosti dvaceti minut.
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Průmyslové město místo turistického letoviska
Při výběru lokality sehrála roli také ekonomická struktura regionu. Leoben má zhruba 24 500 obyvatel a jeho hospodářství stojí především na průmyslu a službách. Působí zde například ocelářská skupina Voestalpine, technologická společnost AT&S či pivovar Gösser patřící do skupiny Heineken. Významným zaměstnavatelem je rovněž místní nemocnice.
Podle údajů zveřejněných Fidurockem činí průměrná měsíční mzda v Leobenu přibližně 3900 eur, což má být o více než 400 eur nad rakouským průměrem. Skupina při akvizici zohledňovala také omezené možnosti nové komerční výstavby v důsledku přísnějšího územního plánování.
Právě kombinace kupní síly, dopravní dostupnosti a omezené konkurence patřila podle Hauerlanda mezi hlavní důvody nákupu. Fidurock očekává, že nemovitost bude dlouhodobě generovat stabilní příjmy z nájmů. Konkrétní výnosnost akvizice ani obsazenost obchodních prostor však společnost nezveřejnila.
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Ani ne čtyřicetiletý David Hauerland vybudoval spolu s partnery a kolegy během dekády miliardovou nemovitostní investiční skupinu. Kupuje a staví retailové parky, a zároveň přestavuje činžáky v centrech Prahy a Brna, do kterých nyní mohou v novém fondu investovat i drobní střadatelé. Jak se dá v současné době úspěšně podnikat v realitách, popisuje David Hauerland v rozhovoru pro Newstream Club.
Portfolio za 12,7 miliardy. Fidurock posiluje obchodní nemovitosti
Fidurock je česká nemovitostní investiční skupina, která se zaměřuje na činžovní domy, komerční nemovitosti a developerské projekty. Ve střední Evropě spravuje podle vlastních údajů více než 35 nemovitostí v celkové hodnotě přesahující 12,7 miliardy korun. Vedle obchodních parků investuje také do městských nemovitostí a obnovy historických objektů.
V letošním roce skupina vložila své portfolio retailových parků do fondu kvalifikovaných investorů Fidurock Retail Parks Fund. Právě prostřednictvím tohoto fondu uskutečnila i nákup v Leobenu.
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