Když meme investoři zabíjejí. Finanční ředitel problémové Bed, Bath & Beyond spáchal sebevraždu

Americký řetězec domácích potřeb a dekoru Bed, Bath & Beyond přišel o jednoho ze svých top manažerů. Šéf přes finance Gustavo Arnal spáchal v pátek sebevraždu. Dvaapadesátiletý ředitel neustál tlak hromadících se finančních problémů společnosti.

Společnost Bed Bath & Beyond v neděli potvrdila, že její finanční ředitel Gustavo Arnal zemřel. Vyšetřovatelé se domnívají, že Arnalův pád z mrakodrapu na Manhattanu byl úmyslný a bez cizího zavinění. Arnal po sobě nezanechal žádný dopis na rozloučenou, uvedly zdroje CNBC.

„Všichni v Bed Bath & Beyond jsme touto šokující ztrátou hluboce zarmouceni,” uvedla firma v prohlášení.

Arnal nastoupil do Bed Bath v roce 2020, těsně po začátku covidové pandemie, která zasadila hospodaření společnosti tvrdou ránu. Lockdowny následované problémy se zásobováním a cash flow vygradovaly v uzavírání poboček a masivní propouštění. Několik dní před Arnalovou smrtí firma oznámila, že propustí asi pětinu svých zaměstnanců a zavře na 150 prodejen.

Současná ekonomická situace Bed, Bath & Beyond je neslavná. S každým dalším čtvrtletím firma reportuje pokračující pokles tržeb a narůstající ztrátu. K tomu všemu se zaktivizovali takzvaní meme investoři, kteří si pohráli s cenou akcií firmy. Ta jen během léta vystoupala na šestinásobek - z pěti na téměř 30 dolarů.

Nejtvrdší ránu cenné papíry Bed, Bath & Beyond dostaly v polovině srpna, kdy vyšlo najevo, že svého zhruba dvanáctiprocentního podílu ve firmě se zbavil vlivný aktivistický investor Ryan Cohen a jeho RC Capital. Právě on byl jedním z motorů jejich růstu započatého na jaře tohoto roku.

Po oznámení prodeje podílu se akcie propadly o téměř polovinu. Oproti svému historickému rekordu se nyní obchodují za desetinu ceny.

Sám Arnal od nástupu do Bed, Bath & Beyond provedl několik nákupů a prodejů akcií této firmy. Minulý měsíc prodal více než 55 tisíc akcií za ceny v rozmezí od 20 do 29,95 dolaru za akcii, v celkové výši 1,23 milionu dolarů. Vyplývá to z povinného podání Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Tyto prodeje byly uskutečněny jako součást obchodního plánu, který Arnal podepsal letos v dubnu. Dokument také uvádí, že po těchto posledních prodejích stále držel 255 396 akcií společnosti.

Jeho smrt je podle policejních orgánů stále předmětem vyšetřování.