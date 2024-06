Majitel kampeličky, ve které měl Fiala uložených 950 tisíc, je po smrti

Tragicky skončil osud předsedy Podnikatelské družstevní záložny (PDZ) Roberta Zelenky, který byl od včerejška pohřešovaný. Server iDNES.cz uvedl, že byl policií nalezen bez známek života. „Muž byl vypátrán bohužel bez známek života,“ uvedla tisková mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová pro web iDNES.cz.

Kampelička podle webu Aktuálně fungovala za podivných okolností a nejasností. Pokutu 150 tisíc korun například dostala za porušení povinnosti při dohledu na možné praní špinavých peněz. Letos se do popředí zájmu dostala i kvůli českému premiérovi Petru Fialovi, který v ní měl uložen zhruba milion korun.

Zelenka trpěl úzkostmi, policie při vyhlášení pátrání předpokládala, že může být v ohrožení života. Muž v pátek ráno odvezl dceru do školy v pražské Troji. Potom odjel svým autem neznámo kam a jeho blízcí o něm od té doby neměli žádné zprávy.

Snaha o vyvolání rozruchu

Premiér Petr Fiala (ODS) při únorové schůzi Sněmovny označil rozruch kolem svého vkladu v Podnikatelské družstevní záložně za snahu opozice vyrobit kauzu za každou cenu. Tehdy prohlásil, že nemá co skrývat, nemá se za co stydět a odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního. Premiér uznal, že jeho jedinou neúmyslnou chybou bylo to, že vklad a z něj vyplývající podíl v záložně opomenul uvést v majetkovém přiznání podle zákona o střetu zájmů, což napravil.

Fiala měl v záložně vklad - a tedy i podíl - od června 2015 do listopadu 2020. „Nešlo o nový příjem, nešlo o peníze někoho třetího,“ uvedl v únoru Fiala. „Poslat do jakékoli banky, záložny svoje řádně vydělané peníze není zločin, není to nic nemorálního,“ řekl. Peníze využil na pořízení bytu 2+1 v Brně v roce 2021. Označil to za odpovědnou investici s poukazem na to, že má tři děti.

Na běžném účtu měl uloženo 950 tisíc korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

Kvůli transakcím záložny podal trestní oznámení podílník záložny Pavel Wurst, uvedl koncem letošního ledna web Seznam Zprávy. Podíl v záložně měli podle něj vedle Fialy i někteří další politici ODS. Opozice žádala vysvětlení a počátkem letošního února se neúspěšně pokusila prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze Fialova podílu v záložně.

