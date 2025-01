Fiala k záložně: Opozice se snaží oživit příběh, s nímž neuspěla už loni

Opozice se snaží oživit příběh, s nímž neuspěla už loni, řekl při sněmovních interpelacích premiér Petr Fiala (ODS) k Podnikatelské družstevní záložně, v níž měl v minulosti vklad, a tedy i podíl. Na záložnu se ministerského předsedy ptal poslanec hnutí ANO Hubert Lang i s ohledem na to, že Česká národní banka odebrala kampeličce v polovině ledna licenci a navrhla její likvidaci.

„Mám pro vás špatnou zprávu. Nově zveřejněná zpráva České národní banky nepřináší vůči mé osobě vůbec žádné nové skutečnosti. Na rozdíl od některých problémů, které mají členové vaší strany, nemám co skrývat,“ uvedl Fiala, jenž měl na běžném účtu v záložně od června 2015 do listopadu 2020 uloženo 950 tisíc korun.

Podíl v kampeličce Fiala v minulosti nezapsal do majetkového oznámení. Opomenutí loni zdůvodňoval tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Dnes řekl, že záležitost napravil a nejvyšší možnou pokutu 50 tisíc korun poslal na dobročinné účely. Premiér také zdůraznil, že nebyl vyšetřovaný a neznal jména žádných dalších klientů ani jejich aktivity.

K informacím, že v záložně měli účet jeho dva externí spolupracovníci, Fiala řekl, že z publikovaných závěrů poslední kontroly centrální banky nevyplývá, že by se dopustili nějaké konkrétní nelegální aktivity. „Pokud by něco takového bylo, tak bych to samozřejmě řešil,“ řekl.

Kontrolu prováděla Česká národní banka od předloňského srpna do loňského dubna. Kampelička podle zprávy neplnila zejména základní požadavky u řádné správy a řízení družstevní záložny, řízení úvěrového rizika a řízení operačního rizika. Nedostatky spočívaly podle centrální banky také v systematickém porušování zákonných povinností týkajících se prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.

Pochybili zaměstnanci

Prověrka podle Fialy popisuje primárně pochybení na straně zaměstnanců. „To samozřejmě neznamená, že nemuselo někde dojít k pochybení na straně konkrétních klientů, ale já jsem přesvědčen, že český stát má dost nezávislých mechanismů, které dokáží případné pochybnosti, které by tu vznikly, důkladně prozkoumat. A myslím, že se to tak i stane,“ dodal premiér.

Zástupci ANO tento týden neprosadili projednání záležitosti na sněmovním plénu. Předsedkyně klubu toho hnutí Alena Schillerová o záložně prohlásila, že je „symbolem praní špinavých peněz, podivného financování politických stran, ztracených desítek milionů určených na zbraně pro Ukrajinu a stovek milionů v igelitkách“ a že symbolem této „klubové kampeličky pražského Palerma“ je Fiala.