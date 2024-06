Lukáš Kovanda: ČNB se inflace nebojí

ČNB se inflace nebojí, úrokové sazby snižuje výrazněji, než mnozí čekali. Koruna oslabuje, vrací se nad 25,00 za euro, hypotéky budou levnější.

Koruna citelně oslabuje, nad 25,00 za euro, poté, co Česká národní banka snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu. Podstatná část trhu i analytiků čekala redukci jen o 0,25 procentního bodu. Většina bankovní rady ČNB se výraznějšího oživení inflace zjevně nebojí. Kurs koruny k euru naposledy překročil úroveň 25,00 letos 9. května, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Ani poměrně svižný růst mezd, ani pokračující inflační tlaky ve segmentu služeb tedy České národní bance nejsou dostatečným důvodem k tomu, aby redukovala své sazby pozvolněji. ČNB také vnímá vývoj ve světě a postoj americké centrální banky a Evropské centrální banky, které navzdory některým předpokladům neupouštějí od signalizace zahájení či pokročení v redukci svých sazeb ještě v letošním roce. Koruna přesto dnes oslabuje, neboť se zhusta čekal opatrnější postup bankovní rady ČNB. Ta ale vnímá problémy spjaté s nepřiměřeně vysokými úrokovými sazbami, jako je horší dostupnost financování firem i domácností, a i na ně reaguje.

Dnešní krok ČNB značí, že by hypotéky v druhém letošním pololetí mohly zlevnit mírně výrazněji, než se předpokládalo. Žádné dramatické zlevnění ale letos už ani tak nečekejme. Základní sazba ČNB by mohla letos klesnout na úroveň 4,00 procent, třebaže redukce sazeb ČNB ve druhém pololetí bude pozvolnější než v tom prvním. Koruna by svoji pouť letoškem měla zakončit na úrovni 24,70 za euro.

