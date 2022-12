Propad tržeb obchodů v říjnu nabral vyšší tempo. Češi budou mít chudší Vánoce

Tržby v maloobchodě v Česku se v říjnu snížily reálně o 9,4 procenta, meziměsíčně klesly o 1,8 procenta. Uvedl to Český statistický úřad. Meziroční pokles tržeb v maloobchodě trvá již od května. Tempo poklesu se v porovnání s předchozím měsícem prohloubilo zejména u nepotravinářského zboží, ale i u potravin a pohonných hmot.

Meziročně se maloobchodní tržby snížily reálně o 9,4 procenta, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 11,2 procenta, za pohonné hmoty o osm procent a za potraviny o sedm procent. „Meziroční pokles tržeb v maloobchodě pokračoval i v říjnu, pokles trval již od května letošního roku. Tempo poklesu se v porovnání s předchozím měsícem prohloubilo zejména u nepotravinářského zboží, ale i u potravin a pohonných hmot,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Dařilo se lékárnám

„Meziroční pokles vykázaly všechny hlavní sortimentní typy specializovaných nepotravinářských prodejen, s výjimkou farmaceutických a zdravotnických obchodů. Internetové a zásilkové obchody pokračovaly v poklesu nepřetržitě již desátý měsíc,“ dodala ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ Marie Boušková.

„Vysoká inflace, respektive propad reálné kupní síly, spolu s obavami z dalšího ekonomického vývoji i z faktur za energie nutí Čechy nakupovat méně zboží. Dá se ovšem rovněž říct, že sice v obchodech nechávají o něco více peněz, avšak odnášejí si za ně mnohem méně zboží,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Češi budou mít chudší Vánoce

Omezování nákupů není podle Dufka v ČR žádnou novinkou, neboť je vlastně patrný už od loňského léta. „Postupem pouze zesiluje s tím, jak moc nejistý je výhled finanční situace domácností. Reálně už lidé nakupují méně než před covidem a tento trend bude nepochybně pokračovat i nadále. Zatím vše nasvědčuje tomu, že letošní Vánoce budou ve srovnání s těmi loňskými chudší,“ dodal Dufek.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci klesly o 15,6 procenta, s výrobky pro domácnost o 13,7 procenta, s oděvy a obuví o 12,7 procenta, s počítačovým a komunikačním zařízením o 5,4 procenta a s kosmetickými a toaletními výrobky o 1,2 procenta.

Naopak rostly tržby v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,9 procenta. Tržby za potraviny klesly ve specializovaných prodejnách o 9,8 procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 6,8 procenta. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o procento. Internetovým a zásilkovým obchodům se tržby snížily o 13,2 procenta.

Než se situace obrátí pro maloobchod k lepšímu, bude to trvat několik měsíců. „Snad v polovině příštího roku, kdy by se inflace měla konečně vrátit k jednociferným hodnotám – a s ní by se mohla začít stabilizovat i kupní síla obyvatel,“ podotkl Dufek.

