Lukáš Kovanda: Za mikulášskou nadílku a kostýmy Češi letos utratí přes půl miliardy

Vánoce (dárky, stromeček, cukroví, kapr, alkohol…) – 9 000 korun na osobu, celkově až 60 miliard korun za všechny dospělé obyvatele ČR Silvestr (potraviny, alkohol, pyrotechnika) – 1 700 na osobu, celkově zhruba 15 miliard korun za všechny dospělé obyvatele ČR Velikonoce (dárky, beránek, čokoládoví zajíčci, alkohol,..) – 900 Kč na obyvatele, celkově zhruba 8 miliard korun za všechny obyvatele ČR Dušičky (věnce, svíčky) – 160 korun na osobu, celkově zhruba 1,2 miliardy korun za všechny obyvatele ČR Mezinárodní den žen (květiny, bonboniéry) – v řadu stokorun, týká se ale pochopitelně jen obdarovávaných žen Valentýn (květiny, šperky…) – v řádu stovek korun, ale spíše pouze v případě převážně mladých lidí do 35 let Den matek (květiny, šperky, kosmetika) – v řadu stokorun, týká se ale pochopitelně jen obdarovávaných matek, případně babiček Mikuláš (dárky pro malé děti, kostýmy) – v řádu nižších stovek korun, ale spíše pouze v případě převážně rodin s malými dětmi ve věku do 10 let Halloween (alkohol, kostýmy) – v řádu vyšších stovek korun, ale poměrně omezeně, pouze mezi specifickými skupinami lidí (mladí lidé, často cizinci žijící v ČR) Sv. Patrik (alkohol) – v řádu nižších stovek korun, ale spíše pouze mezi specifickými skupinami lidí (mladí lidé, často cizinci žijící v ČR)