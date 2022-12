Češi rekordně rychle chudnou. Mzdy reálně spadly o 10 procent

Vysoká inflace se dál propisuje do reálné kupní síly domácností. Ani ve třetím čtvrtletí nedržely mzdy tempo s růstem spotřebitelských cen, a tak reálně poklesly stejně jako ve druhém kvartále o téměř deset procent. Jde tak z pohledu novodobé historie ČR o další rekord v řadě.

Reálná mzda v Česku po zahrnutí inflace klesla ve třetím čtvrtletí meziročně o 9,8 procenta, stejně jako ve druhém kvartále. Nominálně se průměrná mzda zvýšila o 6,1 procenta na 39 858 korun. V hrubém tak zaměstnanci dostávali v průměru o 2295 korun více než před rokem. Spotřebitelské ceny ale v uvedeném období stouply o 17,6 procenta, reálně tak výdělek klesl. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Mzdy se reálně snižují od loňského čtvrtého čtvrtletí. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián, tedy prostřední hodnota mezd, vzrostl ve třetím čtvrtletí meziročně o 6,5 procenta, u mužů dosáhl 37 530 korun, u žen byl 32 171 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 301 a 62 659 korun.

„Nominálně lidé v průměru meziročně vydělávali o 6,1 procenta více a jen o trochu rychleji vzrostl medián mezd, takže inflací byly zasaženi v plné šíři i zaměstnanci s nižšími příjmy. Menší reálnou ztrátu zaznamenali pouze pracovníci v dopravě a skladování, administrativě a IT. Nejméně se přidávalo ve zdravotnictví a ve veřejné správě,” okomentoval statistiku Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Mezi jednotlivými odvětvími podle ekonoma Jana Bureše z Patria Finance přetrvávají nadále v dynamice mezd rozdíly. Ty se ale postupně zmenšují. „V řadě služeb včetně obchodu, pohostinství a IT dynamika mezd zvolnila z okolí dvouciferných úrovní a pohybuje se nyní podobně jako průmysl v okolí osmi procent.

V žádném odvětví mzdy neporazily inflaci a nejinak tomu podle Dufka bude zřejmě i v závěru roku. „Možná některé firmy uspíší bonusy, nicméně půjde většinou jen o jednorázovou akci, která trend mezd zásadně nezmění,” dodal.

Drahé energie jsou problém číslo jedna

„I když pokračuje trend, kdy se lidem reálná výplata snižuje, nepozorujeme, že by si ve větší míře říkali o vyšší mzdy. Naopak, je vidět větší opatrnost jak při změně zaměstnání, tak i při žádostech o navýšení mzdy,” uvedla Andrea Linhartová Palánová, expertka na řízení lidských zdrojů PwC Česká republika.

Ještě nedávno bylo podle ní získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků hlavním problémem firem. Ty do něj také patřičně investovaly. Nyní jsou ale často co do důležitosti, ale hlavně objemu nákladů, prioritou ceny energií nebo jiných vstupů. „A podle nich se teď řídí směřování firem,” dodala Linhartová Palánová.

Vzhledem k tomu, že ekonomika míří do recese, zatímco inflace zůstává vysoká, není pravděpodobné, že by si lidé reálně přilepšili ani v roce 2023. „Lze jen předpokládat, že tentokrát bude už reálný propad mezd přece jen pomalejší,” dodal Dufek.

„Lehce zrychlí dynamika mezd v podnikové sféře. Celkově však bude dynamika mezd dál výrazně zaostávat za inflací a české domácnosti budou dál v průměru reálně chudnout. Odchylka od prognózy centrální banky přitom nebude natolik vysoká, aby dokázala přesvědčit holubičí většinu v bankovní radě k akci,” míní Bureš.

