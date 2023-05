Lidé si méně platí životní pojištění. Celý pojistný trh zpomalil

Český pojistný trh v letošním prvním čtvrtletí zpomalil růst. Pojišťovny vybraly na pojistném 42,9 miliardy korun, což je meziročně o 5,5 procenta více. Za rok 2022 trh vzrostl o sedm procent, informovala Česká asociace pojišťoven, která sdružuje pojišťovny s 97procentním podílem na trhu.

Reklama

Ke zpomalení trhu přispěl podle asociace vývoj v životním pojištění. Nižší bylo i pojistné v podnikatelských pojištěních. Proti tomu ostatní významná odvětví neživotního pojištění - pojištění vozidel i retailového majetku a odpovědnosti, tempo svého nominálního růstu nadále posilují, což ale ani tak nekompenzuje současný významný dopad inflace.

Český důchodový systém jede na rekordní dluh Money Systém důchodového pojištění skončil v prvním čtvrtletí se schodkem 25,7 miliardy korun. Je to zatím nejhorší výsledek za první čtvrtletí. Za celý loňský rok příjmy převýšily výdaje na penze o 21,5 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění. Důchody se zvedly naposledy v lednu. Znovu se kvůli inflaci navýší od června. Celkem se pak pro letošek v důchodovém pojištění počítá s propadem zhruba 80 miliard korun. ČTK Přečíst článek

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 2,6 procenta na 13 miliard korun. V dominantní skupině běžně placených smluv, které reprezentují 95 procent všech smluv životního pojištění, se dynamika růstu snížila na 2,8 procenta. Jednorázově placené pojistné meziročně kleslo o 5,9 procenta. Nadále se snižuje počet smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 1,1 procenta méně, aktivních smluv zůstává 4,855 milionu, uvedla asociace.

Klesá i pojištění firem

"Růst v neživotním pojištění se zpomalil vlivem aktuálně nižšího pojistného z podnikatelských pojištění, které má vždy v prvním čtvrtletí roku větší podíl než ve zbývajících období, a loni nadstandardně posílilo," řekl pojistný analytik asociace Jaroslav Urban. Celkem činilo 29,9 miliardy korun, tedy o meziročně o 6,8 procenta více. To nedosahuje 8,9procentního růstu, který byl v minulém roce. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

video Šéf pojišťovny: Covid zničil Čechům zdraví, lidé jsou více nemocní Money Děti se nemohly potkávat, nesetkávaly se s dětskými bacily v kolektivech, takže dnes jsou více nemocné. Vidíme to ale i u dospělých, říká ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec. tzv Přečíst článek

Dominantní je i nadále pojištění vozidel. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné 7,7 miliardy korun, tedy o 5,4 procenta více než ve stejném období minulého roku. V havarijním pojištění vozidel je trend podobný, když navyšování postupně zrychluje, a to jak ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku, tak i celoročními výsledky. Předepsané pojistné rostlo o 11,6 procenta na 7,5 miliardy korun. Trend částečně podpořilo i stále se navyšující portfolio pojištěných vozidel.

V podnikatelském pojištění pojistné vzrostlo o 1,5 procenta, což je významně méně než loni, kdy činil růst 16,2 procenta. Retailové majetkové a odpovědnostnímu pojištění pokračuje ve vysokém nominálním růstu a tento trend má i nadále stoupající tendenci. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o 13,3 procenta na 4,3 miliardy korun, dodala asociace.

Havarijní pojištění se vyplatí i v dnešní době Money Už uplynul nějaký ten čas od okamžiku, kdy jste si domů přivezli nového plechového kamaráda. Na začátku jste mu sjednali všechna možná pojištění, protože nové auto je nové auto, kdo by chtěl riskovat, že do něj bude muset brzy zase investovat nemalé peníze. Jak ale plyne čas, možná si říkáte, že třeba takové havarijní pojištění je zbytečné. Je to vážně tak? Komerční spolupráce Přečíst článek